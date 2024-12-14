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Президент Саломе Зурабишвили: никто никого не выбирал, ничего не произошло
14.12.2024 15:21
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила организовавших протестный марш матерей, выступающих против решения «Грузинской мечты» отказаться от переговоров по вступлению в Евросоюз и не признающих легитимность прошедших в парламенте президентских выборов.
«Вы единственный президент», «мы не признаем нелегитимного Кавелашвили», заявили участницы марша.
На что Саломе Зурабишвили ответила:
«Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло.
Спасибо вам, спасибо молодежи, давайте поблагодарим их за то, что они борются за будущее страны», — сказала Зурабишвили.
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