

Президент Саломе Зурабишвили: никто никого не выбирал, ничего не произошло

14.12.2024 15:21





Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила организовавших протестный марш матерей, выступающих против решения «Грузинской мечты» отказаться от переговоров по вступлению в Евросоюз и не признающих легитимность прошедших в парламенте президентских выборов.



«Вы единственный президент», «мы не признаем нелегитимного Кавелашвили», заявили участницы марша.



На что Саломе Зурабишвили ответила:



«Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло.



Спасибо вам, спасибо молодежи, давайте поблагодарим их за то, что они борются за будущее страны», — сказала Зурабишвили.





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