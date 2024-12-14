Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Саломе Зурабишвили: никто никого не выбирал, ничего не произошло


14.12.2024   15:21


Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила организовавших протестный марш матерей, выступающих против решения «Грузинской мечты» отказаться от переговоров по вступлению в Евросоюз и не признающих легитимность прошедших в парламенте президентских выборов.

«Вы единственный президент», «мы не признаем нелегитимного Кавелашвили», заявили участницы марша.

На что Саломе Зурабишвили ответила:

«Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло.

Спасибо вам, спасибо молодежи, давайте поблагодарим их за то, что они борются за будущее страны», — сказала Зурабишвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна