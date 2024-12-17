

Италия и Испания уличили во лжи Ираклия Кобахидзе

17.12.2024 23:45









Речь идет о заявлении Кобахидзе о том, что Италия, Испания и Румыния якобы не поддержали введение санкций против Грузии.



«В ходе обсуждения Совета иностранных дел ситуации в Грузии Италия еще раз выразила позицию категорического осуждения любых форм насилия, наблюдающихся в стране в последние недели. Более того, Италия поддержала меры, предложенные Кайей Каллас, включая предложение о санкциях.



Наша страна также присоединилась к консенсусу по предложению о приостановке действия соглашения об упрощении выдачи дипломатических виз, которое было одобрено.



Италия еще раз подчеркнула, что Евросоюз должен оставаться на стороне грузинского народа, и выразила желание пересмотреть последние решения, направленные на фактическую приостановку Тбилиси и европейского курса», - говорится в заявлении МИД Италии.



Вслед за Италией Испания также разоблачает нелегитимного премьер-министра «Мечты» как ложь.



«Утверждения правительства Грузии о том, что Испания заняла определенную позицию на вчерашнем Совете иностранных дел, не соответствуют действительности. Заявления министра Альбареса в этом отношении были однозначными. Испания, наряду с большинством стран-членов ЕС, поддержала принятие санкций и однозначно осудила подавление демонстраций граждан силовыми структурами.



Кроме того, мы выразили сожаление по поводу того, что Грузия уходит с европейского пути, и подтвердили, что двери Европейского Союза будут открыты для Грузии, если ее правительство отменит решения последних месяцев. Также Испания выразила полную поддержку выводам о расширении, принятым CAG во вторник, и выразила серьезную обеспокоенность действиями грузинских властей», - говорится в заявлении МИД Испании. Ложь говорящей головы олигарха Бидзины Иванишвили и его партии Грузинская мечта Ираклия Кобахидзе опровергают министерства иностранных дел Италии и Испании. Ранее эту ложь уже опровергло также МИД Румынии Речь идет о заявлении Кобахидзе о том, что Италия, Испания и Румыния якобы не поддержали введение санкций против Грузии.«В ходе обсуждения Совета иностранных дел ситуации в Грузии Италия еще раз выразила позицию категорического осуждения любых форм насилия, наблюдающихся в стране в последние недели. Более того, Италия поддержала меры, предложенные Кайей Каллас, включая предложение о санкциях.Наша страна также присоединилась к консенсусу по предложению о приостановке действия соглашения об упрощении выдачи дипломатических виз, которое было одобрено.Италия еще раз подчеркнула, что Евросоюз должен оставаться на стороне грузинского народа, и выразила желание пересмотреть последние решения, направленные на фактическую приостановку Тбилиси и европейского курса», - говорится в заявлении МИД Италии.Вслед за Италией Испания также разоблачает нелегитимного премьер-министра «Мечты» как ложь.«Утверждения правительства Грузии о том, что Испания заняла определенную позицию на вчерашнем Совете иностранных дел, не соответствуют действительности. Заявления министра Альбареса в этом отношении были однозначными. Испания, наряду с большинством стран-членов ЕС, поддержала принятие санкций и однозначно осудила подавление демонстраций граждан силовыми структурами.Кроме того, мы выразили сожаление по поводу того, что Грузия уходит с европейского пути, и подтвердили, что двери Европейского Союза будут открыты для Грузии, если ее правительство отменит решения последних месяцев. Также Испания выразила полную поддержку выводам о расширении, принятым CAG во вторник, и выразила серьезную обеспокоенность действиями грузинских властей», - говорится в заявлении МИД Испании.





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