

МИД Румынии: Глубоко разочарованы решением о неточном представлении внутренних дискуссий на уровне ЕС

17.12.2024 21:53





МИД Румынии опроверг заявление премьера Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что Бухарест так же, как и Венгрия и Словакия, выступил против санкций в отношении грузинских чиновников.



Внешнеполитическое ведомство разочаровано «выбором неточного представления» переговоров на Совете глав МИД стран-членов ЕС 16 декабря.



«Глубоко разочарованы выбором неточного представления внутренних дискуссий на уровне ЕС. Мы используем эту возможность, чтобы еще раз выразить нашу глубокую обеспокоенность решением правительства Грузии о диалоге по вступлению в ЕС и жестоким подавлением законных протестов Грузии», — заявили в румынском ведомстве.



Напомним, 16 декабря в Брюсселе состоялось заседание Совета глав МИД стран-членов ЕС, но они не смогли принять решение о введении санкций в отношении властей Грузии. Принято решение о приостановке режима безвиза для грузинских обладателей дипломатических паспортов.



МИД Латвии заявил, что ЕС «найдет способы», чтобы санкции были введены. Однако по утверждению премьера Грузии, не все европейские политики выступают за принятие этого решения. Он поблагодарил пять стран-членов Евросоюза за то, что они воспротивились санкциям в отношении представителей власти Грузии.



Отметим, 16 декабря на заседании Совета глав МИД стран-членов ЕС была достигнута договоренность отменить безвизовый режим для грузинских диппаспортов. Было предложено также и введение санкций, но этому, как было заявлено в тот же день, воспротивились Венгрия и Словакия. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал договоренность на заседании Совета «антигрузинским шагом».



Акции протеста в Тбилиси и в городах Грузии не утихают с 28-го ноября — после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о паузе по вопросу переговоров о вступлении в ЕС. По его словам, Тбилиси до конца 2028 года отложит вопрос о начале переговоров с Евросоюзом, а к 2030 году уже вступит в ЕС. Это решение Кобахидзе объяснил оскорбительным для Грузии «шантажом» со стороны части европейских политиков и бюрократов.



Этому заявлению предшествовало принятие Европарламентом резолюции, в которой говорится о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии, прошедших 26 октября.





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