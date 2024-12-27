

Реакции европейских политиков на санкции в отношении Иванишвили

27.12.2024 21:36









«Свершилось! США ввели санкции против Бидзины Иванишвили. Я приветствую это решение американской администрации. Он (Бидзина Иванишвили) уже находится в национальных санкционных списках Литвы, Латвии, Эстонии, Украины. Пришло время институтам ЕС и государствам-членам сделать тот же шаг. Литва поддерживает грузинский народ!»





Виола фон Крамон-Таубадель, бывший депутат Европарламента:



«США наконец-то ввели санкции против Бидзины Иванишвили (лидера правящей партии и самого богатого человека страны). После всего, что произошло в Грузии, это назревший и очень важный сигнал».





Глава МИД Эстонии о санкциях против Иванишвили: "Время платить за подрыв демократии в Грузии".



"Эстония ввела санкции против него и еще 27 человек за участие в нарушениях прав человека через подавление законных протестов в Грузии. Рад видеть, что другие следуют этому примеру", - заявил Маргус Цахкна, комментируя решение Минфина США о Кястутис Будрис, министр иностранных дел Литвы:«Свершилось! США ввели санкции против Бидзины Иванишвили. Я приветствую это решение американской администрации. Он (Бидзина Иванишвили) уже находится в национальных санкционных списках Литвы, Латвии, Эстонии, Украины. Пришло время институтам ЕС и государствам-членам сделать тот же шаг. Литва поддерживает грузинский народ!»Виола фон Крамон-Таубадель, бывший депутат Европарламента:«США наконец-то ввели санкции против Бидзины Иванишвили (лидера правящей партии и самого богатого человека страны). После всего, что произошло в Грузии, это назревший и очень важный сигнал».Глава МИД Эстонии о санкциях против Иванишвили: "Время платить за подрыв демократии в Грузии"."Эстония ввела санкции против него и еще 27 человек за участие в нарушениях прав человека через подавление законных протестов в Грузии. Рад видеть, что другие следуют этому примеру", - заявил Маргус Цахкна, комментируя решение Минфина США о введении санкций против миллиардера-основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





