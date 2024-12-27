|
|
|
Реакции европейских политиков на санкции в отношении Иванишвили
27.12.2024 21:36
Кястутис Будрис, министр иностранных дел Литвы:
«Свершилось! США ввели санкции против Бидзины Иванишвили. Я приветствую это решение американской администрации. Он (Бидзина Иванишвили) уже находится в национальных санкционных списках Литвы, Латвии, Эстонии, Украины. Пришло время институтам ЕС и государствам-членам сделать тот же шаг. Литва поддерживает грузинский народ!»
Виола фон Крамон-Таубадель, бывший депутат Европарламента:
«США наконец-то ввели санкции против Бидзины Иванишвили (лидера правящей партии и самого богатого человека страны). После всего, что произошло в Грузии, это назревший и очень важный сигнал».
Глава МИД Эстонии о санкциях против Иванишвили: "Время платить за подрыв демократии в Грузии".
"Эстония ввела санкции против него и еще 27 человек за участие в нарушениях прав человека через подавление законных протестов в Грузии. Рад видеть, что другие следуют этому примеру", - заявил Маргус Цахкна, комментируя решение Минфина США о введении санкций против миллиардера-основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна