

Вице-президент EHF назвал Цховребадзе «суперигроком и будущим гандбола»

14.01.2024 15:44









Среди почетных гостей прошедшего 10 января матча открытия ЧЕ 2024 в Дюссельдорфе (Merkur Spiel-Arena) были Вахтанг Мейпариани (президент Федерации гандбола Грузии ( ФГГ), капитан сборной страны в 1990-х годах) и Ираклий Медзмариашвили( двукратный чемпион Грузии по гандболу, игрок юношеской и молодежной сборной Грузии и тбилисского «Буревестника» в 1979-1981 годах, в 2000-2004 годах –руководитель Департамента спорта Грузии, а в последние 3 года председатель комитета спорта и по делам молодежи парламента Грузии).



Автор этих строк попросил находящегося в Мангейме И. Медзмариашвили поделиться своими впечатлениями о церемонии в Дюссельдорфе , о выступлении сборной Грузии и об игре Георгия Цховребадзе.



- Батоно Ираклий! Вы были на открытии ЧЕ в Дюссельдорфе!



- Вахтанг Мейпариани и я присутствовали на торжественной церемонии в Дюссельдорфе по приглашению руководства Европейской федерации гандбола (EHF ). Я всю жизнь в спорте и бывал на многих ЧЕ и ЧМ по разным видам спорта, но такого грандиозного зрелища как это было 10 января в Дюссельдорфе никогда не видел. Организаторы церемонии сделали все для того, чтобы открытие ЧЕ стало настоящим праздником и изумительно театрализованным представлением. На открытии присутствовало 53, 5 тысяч зрителей –это рекорд за всю историю ЧЕ по гандболу, но дело не только в рекорде, а в красивом проведении церемонии».



- В Германии дали положительную оценку игре Грузии с Нидерландами и Швецией. Как вы оцениваете эти матчи?



- Начну с того, что выход Грузии на ЧЕ стал важным событием для нашей страны, имеющего богатейшие традиции гандбола. Сборная Грузии впервые играет на ЧЕ, это уже большой успех, в этом заслуга всех- и игроков и тренеров, и Федерации гандбола нашей страны, и нашего государства, оказывающего необходимую поддержку развитию гандбола.

Мы отлично понимаем, что предстоит много усилий и труда для того, чтобы наша сборная сумела усилить игру и в будущем могла бы претендовать на выход из группы ЧЕ в следующий раунд чемпионата, чтобы в будущем завоевать право выступать в финальной стадии и ЧМ .



-Что вы можете сказать об игре Цховребадзе?



- Я давно наблюдаю за игрой Георгия, это очень талантливый гандболист , успешно играющий в сборной Грузии и на клубном уровне ( в нынешнем сезоне он играет за знаменитый германский клуб «Гуммерсбах» - прим.автора). Его манера игры, его техника, его броски и прекрасное видение поля вызывают восхищение европейских специалистов.



Во время матча Грузия-Нидерланды в Мангейме в ложе почетных гостей находившийся там вице-президент EHF , известный датский специалист Хенрик ла Кур во всеуслышание сказал , что «Цховребадзе –суперигрок». По словам вице-президента EHF , « Цховребадзе –это будущее европейского гандбола».



А ведь такими словами представители Европейской федерации гандбола не разбрасываются. Игра Георгия, так и ряда других игроков сборной Грузии заслужила симпатии поклонников и специалистов гандбола Германии и других стран Европы.





Грузия-Швеция



В правоте слов И. Медзмариашвили автор этих строк убедился во время матча сборной Грузии с Швецией ( действующим Чемпионом Европы), прошедшей в Мангейме 13 января. За сборную Грузии с трибун арены «SAP Arena» болели десятки фанов нашей сборной-это проживающие в Германии наши соотечественники и прибывшие из Грузии поклонники команды. Среди поклонников нашей сборной были Генеральный консул Грузии в Штутгарте Леван Гвачлиани, консул Грузии в том же городе Захария Мегрелишвили, консул Грузии в Франкфурте-на Майне Майя Абулашвили и находившаяся в эти дни Мангейме министр культуры и спорта Грузии Тея Цулукиани. Как отметили представители ФГГ, Тея Цулукиани в ранге руководителя вышеназванного министерства «оказывает необходимую поддержку как Федерации гандбола Грузии, так и национальной сборной страны».



Следует отметить, что за сборную Грузии в этом матче с Швецией болел и проживающий с 1993 года в Германии бывший футболист клубов Грузии (зугдидских «Динамо и «Одиши», тбилисского «Динамо», кутаисского «Торпедо», батумского «Динамо» и сухумского «Цхуми»), бывший игрок сборной Грузии, уроженец Зугдиди Мэлор Бигвава (с 1993 по 2008 годы играл в клубах низших дивизионов ФРГ), с которым автор этих строк пообщался после матча.



За сборную Швеции болели сотни фанов, прилетевшие на этот ЧЕ из разных городов Швеции, но с учетом того, что за сборную Грузии в этот день болели большинство германских зрителей, находившихся в этой арене, у нашей команды было больше поклонников , чем у Швеции. Германские зрители объясняли симпатии сборной Грузии несколькими факторами:1) Грузия – дебютант ЧЕ , а дебютанту нужно особое внимание и тепло. 2) Грузия-небольшая страна с большими традициями гандбола. 3) Лидером сборной Грузии является Г.Цховребадзе (ему в феврале исполнится 23 года), который в последние полгода отлично играет за германский «Гуммерсбах» и успел завоевать симпатии миллионов поклонников гандбола.



К этому нужно добавить , что особые симпатии зрителей матча Грузия-Швеция завоевал вратарь нашей сборной Зураб Цинцадзе: его манера игры, артистизм, мастерство вызвали восторг как зрителей, так и дикторов арены и журналистов.



Матч прошел с преимуществом Чемпиона Европы и завершился их победой 42:26. В сборной Грузии отличились Эрекле Арсенашвили ( 6 голов), Георгий Цховребадзе и Георгий Дихаминджия (по 5), Теймураз Орджоникидзе (3), Ираклий Кбилашвили и Мириан Гавашелишвили (по 2), Хазейн Рустамов,Зураб Гогава и Ираклий Гоголадзе(1).



В ожидании последнего матча



15 января сборная Грузии проведет последний матч группового этапа –соперником нашей команды будет Босния и Герцеговина. Эта сборная , как и наша команда, проиграла встречи сборным Швеции и Нидерландов, так что 15 января определится команда, которая займет третье место в группе после Швеции и Нидерландов, которые уже обеспечили выход в следующий раунд ЧЕ. Всего на ЧЕ в ФРГ 6 групп, в каждой по 4 сборной, в следующий раунд выходят из каждой группы по 2 сборные, чемпионат завершится 28 января.



В случае ничьи сборная Грузии займет третье место в группе, так как у нашей команды лучше разница мячей. Но многочисленные поклонники сборной Грузии надеются на то, что наша команда 15 января сумеет одержать победу –это будет первая победа Грузии на ЧЕ по гандболу. Главный тренер сборной Грузии Тите Каландадзе заявил, что «наша команда тщательно готовится к матчу 15 января и сделает все для того, чтобы одержать победу».



Тенгиз Пачкория, из Мангейма специально для «

Фото- Т. Пачкория, М. Бигвава и его друзья после матча с Швецией

Мужская национальная сборная Грузии по гандболу впервые выступает на Чемпионате Европе, мы уже рассказывали о первом матче нашей команды на этом чемпионате и о пути нашей сборной для выхода на ЧЕ Среди почетных гостей прошедшего 10 января матча открытия ЧЕ 2024 в Дюссельдорфе (Merkur Spiel-Arena) были Вахтанг Мейпариани (президент Федерации гандбола Грузии ( ФГГ), капитан сборной страны в 1990-х годах) и Ираклий Медзмариашвили( двукратный чемпион Грузии по гандболу, игрок юношеской и молодежной сборной Грузии и тбилисского «Буревестника» в 1979-1981 годах, в 2000-2004 годах –руководитель Департамента спорта Грузии, а в последние 3 года председатель комитета спорта и по делам молодежи парламента Грузии).Автор этих строк попросил находящегося в Мангейме И. Медзмариашвили поделиться своими впечатлениями о церемонии в Дюссельдорфе , о выступлении сборной Грузии и об игре Георгия Цховребадзе.- Вахтанг Мейпариани и я присутствовали на торжественной церемонии в Дюссельдорфе по приглашению руководства Европейской федерации гандбола (EHF ). Я всю жизнь в спорте и бывал на многих ЧЕ и ЧМ по разным видам спорта, но такого грандиозного зрелища как это было 10 января в Дюссельдорфе никогда не видел. Организаторы церемонии сделали все для того, чтобы открытие ЧЕ стало настоящим праздником и изумительно театрализованным представлением. На открытии присутствовало 53, 5 тысяч зрителей –это рекорд за всю историю ЧЕ по гандболу, но дело не только в рекорде, а в красивом проведении церемонии».- Начну с того, что выход Грузии на ЧЕ стал важным событием для нашей страны, имеющего богатейшие традиции гандбола. Сборная Грузии впервые играет на ЧЕ, это уже большой успех, в этом заслуга всех- и игроков и тренеров, и Федерации гандбола нашей страны, и нашего государства, оказывающего необходимую поддержку развитию гандбола.Мы отлично понимаем, что предстоит много усилий и труда для того, чтобы наша сборная сумела усилить игру и в будущем могла бы претендовать на выход из группы ЧЕ в следующий раунд чемпионата, чтобы в будущем завоевать право выступать в финальной стадии и ЧМ .- Я давно наблюдаю за игрой Георгия, это очень талантливый гандболист , успешно играющий в сборной Грузии и на клубном уровне ( в нынешнем сезоне он играет за знаменитый германский клуб «Гуммерсбах» - прим.автора). Его манера игры, его техника, его броски и прекрасное видение поля вызывают восхищение европейских специалистов.Во время матча Грузия-Нидерланды в Мангейме в ложе почетных гостей находившийся там вице-президент EHF , известный датский специалист Хенрик ла Кур во всеуслышание сказал , что «Цховребадзе –суперигрок». По словам вице-президента EHF , « Цховребадзе –это будущее европейского гандбола».А ведь такими словами представители Европейской федерации гандбола не разбрасываются. Игра Георгия, так и ряда других игроков сборной Грузии заслужила симпатии поклонников и специалистов гандбола Германии и других стран Европы.В правоте слов И. Медзмариашвили автор этих строк убедился во время матча сборной Грузии с Швецией ( действующим Чемпионом Европы), прошедшей в Мангейме 13 января. За сборную Грузии с трибун арены «SAP Arena» болели десятки фанов нашей сборной-это проживающие в Германии наши соотечественники и прибывшие из Грузии поклонники команды. Среди поклонников нашей сборной были Генеральный консул Грузии в Штутгарте Леван Гвачлиани, консул Грузии в том же городе Захария Мегрелишвили, консул Грузии в Франкфурте-на Майне Майя Абулашвили и находившаяся в эти дни Мангейме министр культуры и спорта Грузии Тея Цулукиани. Как отметили представители ФГГ, Тея Цулукиани в ранге руководителя вышеназванного министерства «оказывает необходимую поддержку как Федерации гандбола Грузии, так и национальной сборной страны».Следует отметить, что за сборную Грузии в этом матче с Швецией болел и проживающий с 1993 года в Германии бывший футболист клубов Грузии (зугдидских «Динамо и «Одиши», тбилисского «Динамо», кутаисского «Торпедо», батумского «Динамо» и сухумского «Цхуми»), бывший игрок сборной Грузии, уроженец Зугдиди Мэлор Бигвава (с 1993 по 2008 годы играл в клубах низших дивизионов ФРГ), с которым автор этих строк пообщался после матча.За сборную Швеции болели сотни фанов, прилетевшие на этот ЧЕ из разных городов Швеции, но с учетом того, что за сборную Грузии в этот день болели большинство германских зрителей, находившихся в этой арене, у нашей команды было больше поклонников , чем у Швеции. Германские зрители объясняли симпатии сборной Грузии несколькими факторами:1) Грузия – дебютант ЧЕ , а дебютанту нужно особое внимание и тепло. 2) Грузия-небольшая страна с большими традициями гандбола. 3) Лидером сборной Грузии является Г.Цховребадзе (ему в феврале исполнится 23 года), который в последние полгода отлично играет за германский «Гуммерсбах» и успел завоевать симпатии миллионов поклонников гандбола.К этому нужно добавить , что особые симпатии зрителей матча Грузия-Швеция завоевал вратарь нашей сборной Зураб Цинцадзе: его манера игры, артистизм, мастерство вызвали восторг как зрителей, так и дикторов арены и журналистов.Матч прошел с преимуществом Чемпиона Европы и завершился их победой 42:26. В сборной Грузии отличились Эрекле Арсенашвили ( 6 голов), Георгий Цховребадзе и Георгий Дихаминджия (по 5), Теймураз Орджоникидзе (3), Ираклий Кбилашвили и Мириан Гавашелишвили (по 2), Хазейн Рустамов,Зураб Гогава и Ираклий Гоголадзе(1).15 января сборная Грузии проведет последний матч группового этапа –соперником нашей команды будет Босния и Герцеговина. Эта сборная , как и наша команда, проиграла встречи сборным Швеции и Нидерландов, так что 15 января определится команда, которая займет третье место в группе после Швеции и Нидерландов, которые уже обеспечили выход в следующий раунд ЧЕ. Всего на ЧЕ в ФРГ 6 групп, в каждой по 4 сборной, в следующий раунд выходят из каждой группы по 2 сборные, чемпионат завершится 28 января.В случае ничьи сборная Грузии займет третье место в группе, так как у нашей команды лучше разница мячей. Но многочисленные поклонники сборной Грузии надеются на то, что наша команда 15 января сумеет одержать победу –это будет первая победа Грузии на ЧЕ по гандболу. Главный тренер сборной Грузии Тите Каландадзе заявил, что «наша команда тщательно готовится к матчу 15 января и сделает все для того, чтобы одержать победу».Тенгиз Пачкория, из Мангейма специально для « Грузия Online Фото- Т. Пачкория, М. Бигвава и его друзья после матча с Швецией





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