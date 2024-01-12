

Цховребадзе –лучший игрок матча ЧЕ между сборными Грузии и Нидерландов

12.01.2024 22:19









В группе Б играют Испания, Австрия, Хорватия и Румыния, матчи проходят в Мангейме. Здесь же, в Мангейме, играют команды группы Е- Швеция, Нидерланды, Грузия, Босния и Герцеговина. В Мюнхене выступают команды группы С ( Исландия, Венгрия, Сербия и Монтенегро) и группы F (Дания, Португалия, Чехия и Греция), в Берлине встречи группы Д-Норвегия, Словения, Польша и Фарерские острова.



Чемпионаты Европы по гандболу среди мужских сборных проводятся с 1994 года- один раз в два года, за минувший период чемпионами континента пять раз становилась Швеция ( в том числе в 2022 году), три раза Франция, по два раза Дания, Испания и Германия, один раз Россия.



До матча Грузия –Нидерланды



Национальная сборная Грузии прибыла в Мангейм 9 января в полдень, 9 и 10 января провела здесь две тренировки. Автор этих строк прилетел в Мангейм 10 января днем вместе с вице-президентом ФГГ, ветераном гандбола Грузии Леваном Салуквадзе, бывшим игроком сборной Грузии, бывшим тренером молодежных и национальных сборных Грузии Ираклием Кекелидзе и многолетним поклонником гандбола, руководителем одного из отделов консульского департамента МИД Грузии Бекой Зарандия. В тот же вечером мы побывали в отеле «Рэдисон», где проживает сборная Грузии и имели возможность несколько минут пообщаться с игроками и тренерами , а также с менеджерами команды.



11 января в Мангейм прибыли генеральный консул Грузии в Штутгарте Леван Гвачлиани, консул нашей страны в Штутгарте Захария Мегрелишвили, консул Грузии в Франкфурте-на –Майне Майя Абулашвили. 11 января днем из Тбилиси в Мангейм прилетела министр культуры и спорта Грузии Тея Цулукиани, которая по словам руководителей ФГГ в последние годы оказывает необходимую поддержку этой Федерации и сборной Грузии.



Все они в день матча находились в зале « Sap Arena« и с трибун поддерживали сборную Грузии. В разных секторах вышеназванной арены находились несколько десятков фанов нашей команды, среди них были как проживающие в Германии соотечественники, так и прибывшие из Тбилиси поклонники нашей команды. Они активно поддерживали сборную Грузии скандированием, аплодисментами и пением.



В зале арены было несколько сот поклонников сборной Нидерландов, которые специально прибыли сюда. Несмотря на то, что фанов сборной Нидерландов на трибунах было в 5-6 раз больше поклонников сборной Грузии, не чувствовалось какое-то особое преимущество голландских фанов. Ведь большинство местных,германских зрителей этого матча симпатизировали сборной Грузии. В беседе с автором этих строк они объясняли это несколькими факторами:1) Грузия –дебютант ЧЕ , а дебютанту нужно особое внимание и тепло. 2) Грузия-небольшая страна с большими традициями гандбола. 3) Лидером сборной Грузии является Георгий Цховребадзе (ему в феврале исполнится 23 года), который в последние полгода отлично играет за германский клуб «Гуммерсбах» и успел завоевать симпатии миллионов поклонников гандбола.



Тяжелый первый тайм и победа во второй половине игры



В начале матча сказалось волнение игроков сборной Грузии. Ведь они ранее никогда не выступали в таких представительных турнирах. С самого начала игры голландцы повели в счете , отрываясь в счете в среднем на 507 мячей, наши ребята все время сокращали счет( до минус 3-4), первый тайм завершился победой голандцев 19:12. Во второй половине игры Грузия сыграла лучше, хотя соперник временами вел в счете с отрывом в 7-10 мячей, но наши игроки сумели сократить разрыв в счете и выиграть второй тайм, но общий счет матча был в пользу Нидерландов-34:29.

В сборной Грузии отличились Георгий Цховребадзе ( 9 голов), Эрекле Арсанашвили (7), Теймураз Орджоникидзе (6), на счету Хазейна Рустамова 3 гола, по одному мячу забили Георгий Лапиашвили, Ираклий Кбилашвили, Георгий Дихаминджия и Давид Никабадзе.



После матча зрители овациями встретили сообщение диктора о том, что лучшим игроком этой игры был назван Г. Цховребадзе. Ему был передан специальный приз.Он своей классной игрой, блестящим видением поля и точными бросками заслуженно получил этот приз. Мы знаем его потенциал, он может сыграть еще лучше, мы на это надеемся.



Тите Каландадзе о матче



После матча главный тренер сборной Грузии, один из ведущих игроков нашей сборной в 1990-2000-х годах, чемпион 5 стран Европы ( Грузии, Турции, Италии, Северной Македонии и Исландии) Тите Каландадзе сказал автору этих строк:» Наша сборная укомплектована молодыми и талантливыми гандболистами,мы впервые выступаем на таком уровне, сегодняшний матч был историческим для сборной Грузии-это был дебют на ЧЕ». «Игроки сборной Грузии до конца сражались в матче с сильной и опытной сборной Нидерландов, мы проиграли, но сражались»,- отметил он.13 января сборная Грузии сыграет с Швецией (действующий Чемпион Европы), а 15 января –со сборной Босния и Герцеговина.



Тенгиз Пачкория, из Мангейма специально для «

Фото – Г. Цховребадзе в матче Грузия-Нидерланды сайт ФГГ)

Мужская национальная сборная Грузии по гандболу впервые выступает на Чемпионате Европе, мы уже рассказывали о пути нашей сборной на ЧЕ . Очередное (16-ое) первенство континента проходит в Германии с 10 по 28 января. 24 сборные распределены в 6 групп, в каждой из которых по 4 участника, по две лучшие команды из каждой группы выйдут в основной раунд ЧЕ. В группе А(в Дюссельдорфе и Берлине) выступают Франция, Германия, Северная Македония и Швейцария. Германия и Швейцария сыграли в матче открытия ЧЕ 2024 – 10 января в Дюссельдорфе (Merkur Spiel-Arena) в присутствии рекордного для гандбола зрителей(53 тысяч). Среди почетных гостей этого матча в Дюссельдорфе были президент Федерации гандбола Грузии (ФГГ), капитан сборной страны в 1990-х годах Вахтанг Мейпариани и ветеран гандбола, а в последние годы председатель комитета спорта и по делам молодежи парламента Грузии Ираклий Медзмариашвили.В группе Б играют Испания, Австрия, Хорватия и Румыния, матчи проходят в Мангейме. Здесь же, в Мангейме, играют команды группы Е- Швеция, Нидерланды, Грузия, Босния и Герцеговина. В Мюнхене выступают команды группы С ( Исландия, Венгрия, Сербия и Монтенегро) и группы F (Дания, Португалия, Чехия и Греция), в Берлине встречи группы Д-Норвегия, Словения, Польша и Фарерские острова.Чемпионаты Европы по гандболу среди мужских сборных проводятся с 1994 года- один раз в два года, за минувший период чемпионами континента пять раз становилась Швеция ( в том числе в 2022 году), три раза Франция, по два раза Дания, Испания и Германия, один раз Россия.Национальная сборная Грузии прибыла в Мангейм 9 января в полдень, 9 и 10 января провела здесь две тренировки. Автор этих строк прилетел в Мангейм 10 января днем вместе с вице-президентом ФГГ, ветераном гандбола Грузии Леваном Салуквадзе, бывшим игроком сборной Грузии, бывшим тренером молодежных и национальных сборных Грузии Ираклием Кекелидзе и многолетним поклонником гандбола, руководителем одного из отделов консульского департамента МИД Грузии Бекой Зарандия. В тот же вечером мы побывали в отеле «Рэдисон», где проживает сборная Грузии и имели возможность несколько минут пообщаться с игроками и тренерами , а также с менеджерами команды.11 января в Мангейм прибыли генеральный консул Грузии в Штутгарте Леван Гвачлиани, консул нашей страны в Штутгарте Захария Мегрелишвили, консул Грузии в Франкфурте-на –Майне Майя Абулашвили. 11 января днем из Тбилиси в Мангейм прилетела министр культуры и спорта Грузии Тея Цулукиани, которая по словам руководителей ФГГ в последние годы оказывает необходимую поддержку этой Федерации и сборной Грузии.Все они в день матча находились в зале « Sap Arena« и с трибун поддерживали сборную Грузии. В разных секторах вышеназванной арены находились несколько десятков фанов нашей команды, среди них были как проживающие в Германии соотечественники, так и прибывшие из Тбилиси поклонники нашей команды. Они активно поддерживали сборную Грузии скандированием, аплодисментами и пением.В зале арены было несколько сот поклонников сборной Нидерландов, которые специально прибыли сюда. Несмотря на то, что фанов сборной Нидерландов на трибунах было в 5-6 раз больше поклонников сборной Грузии, не чувствовалось какое-то особое преимущество голландских фанов. Ведь большинство местных,германских зрителей этого матча симпатизировали сборной Грузии. В беседе с автором этих строк они объясняли это несколькими факторами:1) Грузия –дебютант ЧЕ , а дебютанту нужно особое внимание и тепло. 2) Грузия-небольшая страна с большими традициями гандбола. 3) Лидером сборной Грузии является Георгий Цховребадзе (ему в феврале исполнится 23 года), который в последние полгода отлично играет за германский клуб «Гуммерсбах» и успел завоевать симпатии миллионов поклонников гандбола.В начале матча сказалось волнение игроков сборной Грузии. Ведь они ранее никогда не выступали в таких представительных турнирах. С самого начала игры голландцы повели в счете , отрываясь в счете в среднем на 507 мячей, наши ребята все время сокращали счет( до минус 3-4), первый тайм завершился победой голандцев 19:12. Во второй половине игры Грузия сыграла лучше, хотя соперник временами вел в счете с отрывом в 7-10 мячей, но наши игроки сумели сократить разрыв в счете и выиграть второй тайм, но общий счет матча был в пользу Нидерландов-34:29.В сборной Грузии отличились Георгий Цховребадзе ( 9 голов), Эрекле Арсанашвили (7), Теймураз Орджоникидзе (6), на счету Хазейна Рустамова 3 гола, по одному мячу забили Георгий Лапиашвили, Ираклий Кбилашвили, Георгий Дихаминджия и Давид Никабадзе.После матча зрители овациями встретили сообщение диктора о том, что лучшим игроком этой игры был назван Г. Цховребадзе. Ему был передан специальный приз.Он своей классной игрой, блестящим видением поля и точными бросками заслуженно получил этот приз. Мы знаем его потенциал, он может сыграть еще лучше, мы на это надеемся.После матча главный тренер сборной Грузии, один из ведущих игроков нашей сборной в 1990-2000-х годах, чемпион 5 стран Европы ( Грузии, Турции, Италии, Северной Македонии и Исландии) Тите Каландадзе сказал автору этих строк:» Наша сборная укомплектована молодыми и талантливыми гандболистами,мы впервые выступаем на таком уровне, сегодняшний матч был историческим для сборной Грузии-это был дебют на ЧЕ». «Игроки сборной Грузии до конца сражались в матче с сильной и опытной сборной Нидерландов, мы проиграли, но сражались»,- отметил он.13 января сборная Грузии сыграет с Швецией (действующий Чемпион Европы), а 15 января –со сборной Босния и Герцеговина.Тенгиз Пачкория, из Мангейма специально для « Грузия Online Фото – Г. Цховребадзе в матче Грузия-Нидерланды сайт ФГГ)





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