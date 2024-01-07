

Сборная Грузии по гандболу впервые выступит на ЧЕ

07.01.2024 12:22









В группе Б сыграют Испания, Австрия, Хорватия и Румыния, матчи состоятся в Мангейме. Там же, в Мангейме, играют команды группы Е- Швеция, Нидерланды, Грузия, Босния и Герцеговина. Сборная Грузии 9 января прибудет в Мангейм, где проведет матчи группового этапа - 11 января (с Нидерландами, в 18.00 по местному времени ), 13 января(с Швецией, 20.30) и 15 января(с Босния и Герцеговиной, 18.00 ).



В Мюнхене состоятся игры группы С ( Исландия, Венгрия, Сербия и Монтенегро) и группы F (Дания, Португалия, Чехия и Греция), в Берлине встречи группы Д-Норвегия, Словения, Польша и Фарерские острова.



Чемпионаты Европы по гандболу среди мужских сборных проводятся с 1994 года- один раз в два года, за минувший период чемпионами континента пять раз становилась Швеция ( в том числе в 2022 году), три раза Франция, по два раза Дания, Испания и Германия, один раз Россия.



Презентация сборной Грузии



25 декабря Федерация гандбола Грузии (ФГГ) провела в Тбилиси презентацию национальной сборной, которая выступит на ЧЕ в Германии. В церемонии участвовали игроки и тренеры сборной, ветераны гандбола и молодые спортсмены, представители парламента Грузии, руководители ряда федераций и спортивных организаций. Выступая перед собравшимися,президент ФГГ Вахтанг Мейпариани (в 1990-х годах он был капитаном нашей национальной сборной) сказал, что «сборная Грузии обрадовала своих многочисленных поклонников». «Сейчас главное –использовать те шансы, которые будут в матчах в Германии. До ЧЕ сборная Грузии провела несколько товарищеских игр, что очень важно»,- сказал он.



В свою очередь главный тренер сборной Грузии, один из ведущих игроков нашей сборной в 1990-2000-х годах, чемпион 5 стран Европы (Грузии, Турции, Италии, Северной Македонии и Исландии) Тите Каландадзе сказал:» Наша сборная укомплектована молодыми и талантливыми гандболистами,их основная часть выступает в зарубежных клубах. Мы впервые будем выступать на таком уровне, будем использовать все шансы для того, чтобы по мере возможности преподнести соперникам сюрпризы и использовать ошибки соперников».



На презентации выступили вице-президент ФГГ Леван Салуквадзе, президент Ассоциации спортивных журналистов Грузии Михаил Абаишвили, менеджер ФГГ, в недавнем прошлом титулованная гандболистка Тамар Чоговадзе, автор этих строк и другие.



На презентации был объявлен состав игроков и тренеров сборной Грузии-участников предстоящего ЧЕ в Германии.



Это Зураб Цинцадзе («Azoty Pulawy», Польша), Давид Никабадзе( «SGAU-Saratov»,РФ), Георгий Лапиашвили, Ираклий Гоголадзе и Зураб Абрамишвили (все «BSB», Батуми, Грузия), Хазейн Рустамов («MRK Iskra Bugojno», Bosnia), Георгий Арешидзе (до декабря играл за грузинский клуб «STU-Pegasi», с января 2024 года является гандболистом «SCM Politehnica Timisoara», Румыния), Ираклий Кбилашвили («AHC Potaissa Turda», Румыния), Георгий Цховребадзе (VfL «Gummersbach», Германия), Теймураз Орджоникидзе («GRK Ohrid», Сев. Македония), Гиги Рухадзе и Зураб Симония( оба « Kutaisi 2015»), Эрекле Арсенашвили («CB Puente Genil», Испания), Сандро Дарсания (OS «Belenenses», Португалия), Зураб Гогава (LHC «Cottbus», Германия), Мириан Гавашелишвили (RK «Metaloplastika Sabac», Сербия), Георгий Дихаминджия (HK Lovosice, Чехия).Из-за травмы на ЧЕ не сыграет один из ведущих игроков сборной Николоз Каландадзе, выступающий в последние годы за французский «Шамбери».



Ассистентом главного тренера сборной Грузии является бывший голкипер национальной команды, ветеран нашего гандбола Шота Тевзадзе.



Турниры в Румынии и Словении



В конце декабря минувшего года и в начале января текущего года сборная Грузии приняла участие в двух международных турнирах. В Румынии наша команда участвовала в «Кубке Карпат»-в полуфинале Грузия выиграла у Словакии со счетом 32:27, а в финале проиграла хозяевам – 25:31. Финальный матч наша сборная провела без лидера команды Георгия Цховребадзе . На Новый год наша сборная вернулась в Тбилиси, а 3-5 января национальная команда провела в Словении два спарринг-матча. В первом со счетом 31:26 выиграла у Саудовской Аравии, в этой игре 6 мячей сопернику забил Дихаминджия, 5- Орджоникидзе, Арсенашвили-3, Лапиашвили, Гогава, Кбилашвили, Абрамишвили, Арешидзе, Дарсания-по 2, Цинцадзе, Цховребадзе, Симония, Гоголадзе, Гавашелишвили. Во втором матче Грузия со счетом 34:30 победила Кувейт. Гавашелишвили забил 7 голов, Орджоникидзе-6, Рустамов-5, Симония-4, Дихаминджия-3, Лапиашвили, Гогава, Гоголадзе-по 2, Цинцадзе, Абрамишвили, Цховребадзе-по 1.





Путь сборной Грузии в Германию



12 октября 2022 года наша сборная в Берне в драматическом поединке проиграла первый матч квалификационного этапа ЧЕ – сборной Швейцарии 23:24, хотя имела шансы сыграть вничью. 16 октября в Тбилиси наша команда уступила фавориту отборочной группы- сильнейшей сборной Венгрии (24:41).



В рамках подготовки к весенним матчам кэ ЧЕ сборная Грузии провела в начале января минувшего года два товарищеских матча с Грецией, что позволило команде отработать игровое взаимодействие, наладить новые комбинации. Эти матчи прошли в г. Салоники, автор этих строк вместе со сборной находился в Греции и имел возможность наблюдать за подготовкой команды и этими матчами, во время которых за наших ребят с трибуны болели десятки проживающих в Салониках уроженцев Грузии.



8 марта прошлого года сборная Грузии уверенно победила в Тбилиси команду Литвы -32:18, через 4 дня в Клайпеде литовцы взяли реванш, но с меньшей разницей мячей-35:27. 26 апреля Грузия в Тбилиси встретилась с Швейцарией и в случае победы с разницей в два мяча обеспечивала себе право играть в финальной части ЧЕ в ФРГ. Начало матча было за нашими ребятами, но с середины первого тайма гости овладели преимуществом и матч завершился победой гостей- 26:19.



После этого поражения у Грузии оставался мизерный шанс попасть на ЧЕ-для этого надо было выиграть 30 апреля выездную встречу в Венгрии или сыграть вничью с венграми либо в крайнем случае проиграть им с минимальным счетом-тогда оставалось надеяться, что если наши потенциальные соперники из 7 других групп кэ ЧЕ так сыграют последний матч, что будет устраивать нашу сборную. В общем мы занимали бы третье место в своей группе и при хорошем раскладе сил с командами, занявшими третьи места в 7 группах, выходили бы на ЧЕ.



До 30 апреля сборная Венгрии одержала 5 побед в 5 матчах, а Швейцария имела 3 победы (две над Грузией и одну над Литвой) и в последнем туре дома как и ожидалось вновь победила литовцев.



Незабываемый матч в Венгрии



В выездном матче в г. Татабанья в составе Грузии наиболее результативным был Цховребадзе (тогда он играл за французский "Монпелье")-8 голов. Орджоникидзе провел 7 мячей, Дихаминджия, Кбилашвили и Арсенашвили -по 4 каждый, Гавашелишвили-2, Лапиашвили и Рустамов-по 1 голу. В этом матче из-за травмы не играл Н.Каландадзе.



Первый тайм завершился победой наших гандболистов 17:14, во второй половине игры венгры сравняли счет и вышли вперед, за три минуты до конца матча они вели 30:28, но сперва Арсенашвили, а затем Цховребадзе забили два мяча и счет стал равным 30:30. За 30 секунд до конца матча вратарь сборной Грузии Цинцадзе спас команду от верного гола, наши ребята получили возможность выйти вперед, на последней секунде защитник хозяев недозволенным приемом остановил проход Кбилашвили, с пенальти Цховребадзе забил победный мяч-31:30.



В этой группе кэ ЧЕ сборная Венгрии с 10 очками заняла первое место, Швейцария с 8 очками второе место, а Грузия с 4 очками - третье место, с учетом разницы мячей и результатов игр в остальных группах из команд, занявших третьи места в 8 группах, мы получили право выступать на ЧЕ. Блестящая победа над Венгрией и выход Грузии на ЧЕ привлек большое внимание СМИ, поклонников и специалистов гандбола в разных странах. Т.Каландадзе сказал тогда:" Я признателен игрокам за то, что они до конца сражались в матче с Венгрией и одержали очень важную для нашей сборной и для всей Грузии победу». В свою очередь В. Мейпарини отметил, что "день 30 апреля особыми буквами войдет в историю гандбола и спорта Грузии". "Эта победа над многоопытной командой Венгрии и выход на ЧЕ должен стать большим толчком для возрождения и развития гандбола Грузии, имеющие богатые традиции и историю",-сказал он.





Тенгиз Пачкория, специально для «



Фото: Сборная Грузии и Т. Пачкория на презентации 25 декабря (фото Шукри Дгебуадзе). Мужская национальная сборная Грузии по гандболу впервые выступит в финальной стадии ЧЕ: очередное( 16-ое) первенство континента состоится с 10 по 28 января в Германии. 24 сборные распределены в 6 групп, в каждой из которых по участника, по две лучшие команды из каждой группы выйдут в основной раунд ЧЕ. В группе А(в Дюссельдорфе и Берлине) выступят Франция, Германия, Северная Македония и Швейцария. Германия и Швейцария сыграют в матче открытия ЧЕ 2024 – 10 января в Дюссельдорфе (Merkur Spiel-Arena) в присутствии рекордного для гандбола зрителей (50 тысяч), финал ЧЕ состоится в Кельне.В группе Б сыграют Испания, Австрия, Хорватия и Румыния, матчи состоятся в Мангейме. Там же, в Мангейме, играют команды группы Е- Швеция, Нидерланды, Грузия, Босния и Герцеговина. Сборная Грузии 9 января прибудет в Мангейм, где проведет матчи группового этапа - 11 января (с Нидерландами, в 18.00 по местному времени ), 13 января(с Швецией, 20.30) и 15 января(с Босния и Герцеговиной, 18.00 ).В Мюнхене состоятся игры группы С ( Исландия, Венгрия, Сербия и Монтенегро) и группы F (Дания, Португалия, Чехия и Греция), в Берлине встречи группы Д-Норвегия, Словения, Польша и Фарерские острова.Чемпионаты Европы по гандболу среди мужских сборных проводятся с 1994 года- один раз в два года, за минувший период чемпионами континента пять раз становилась Швеция ( в том числе в 2022 году), три раза Франция, по два раза Дания, Испания и Германия, один раз Россия.25 декабря Федерация гандбола Грузии (ФГГ) провела в Тбилиси презентацию национальной сборной, которая выступит на ЧЕ в Германии. В церемонии участвовали игроки и тренеры сборной, ветераны гандбола и молодые спортсмены, представители парламента Грузии, руководители ряда федераций и спортивных организаций. Выступая перед собравшимися,президент ФГГ Вахтанг Мейпариани (в 1990-х годах он был капитаном нашей национальной сборной) сказал, что «сборная Грузии обрадовала своих многочисленных поклонников». «Сейчас главное –использовать те шансы, которые будут в матчах в Германии. До ЧЕ сборная Грузии провела несколько товарищеских игр, что очень важно»,- сказал он.В свою очередь главный тренер сборной Грузии, один из ведущих игроков нашей сборной в 1990-2000-х годах, чемпион 5 стран Европы (Грузии, Турции, Италии, Северной Македонии и Исландии) Тите Каландадзе сказал:» Наша сборная укомплектована молодыми и талантливыми гандболистами,их основная часть выступает в зарубежных клубах. Мы впервые будем выступать на таком уровне, будем использовать все шансы для того, чтобы по мере возможности преподнести соперникам сюрпризы и использовать ошибки соперников».На презентации выступили вице-президент ФГГ Леван Салуквадзе, президент Ассоциации спортивных журналистов Грузии Михаил Абаишвили, менеджер ФГГ, в недавнем прошлом титулованная гандболистка Тамар Чоговадзе, автор этих строк и другие.На презентации был объявлен состав игроков и тренеров сборной Грузии-участников предстоящего ЧЕ в Германии.Это Зураб Цинцадзе («Azoty Pulawy», Польша), Давид Никабадзе( «SGAU-Saratov»,РФ), Георгий Лапиашвили, Ираклий Гоголадзе и Зураб Абрамишвили (все «BSB», Батуми, Грузия), Хазейн Рустамов («MRK Iskra Bugojno», Bosnia), Георгий Арешидзе (до декабря играл за грузинский клуб «STU-Pegasi», с января 2024 года является гандболистом «SCM Politehnica Timisoara», Румыния), Ираклий Кбилашвили («AHC Potaissa Turda», Румыния), Георгий Цховребадзе (VfL «Gummersbach», Германия), Теймураз Орджоникидзе («GRK Ohrid», Сев. Македония), Гиги Рухадзе и Зураб Симония( оба « Kutaisi 2015»), Эрекле Арсенашвили («CB Puente Genil», Испания), Сандро Дарсания (OS «Belenenses», Португалия), Зураб Гогава (LHC «Cottbus», Германия), Мириан Гавашелишвили (RK «Metaloplastika Sabac», Сербия), Георгий Дихаминджия (HK Lovosice, Чехия).Из-за травмы на ЧЕ не сыграет один из ведущих игроков сборной Николоз Каландадзе, выступающий в последние годы за французский «Шамбери».Ассистентом главного тренера сборной Грузии является бывший голкипер национальной команды, ветеран нашего гандбола Шота Тевзадзе.В конце декабря минувшего года и в начале января текущего года сборная Грузии приняла участие в двух международных турнирах. В Румынии наша команда участвовала в «Кубке Карпат»-в полуфинале Грузия выиграла у Словакии со счетом 32:27, а в финале проиграла хозяевам – 25:31. Финальный матч наша сборная провела без лидера команды Георгия Цховребадзе . На Новый год наша сборная вернулась в Тбилиси, а 3-5 января национальная команда провела в Словении два спарринг-матча. В первом со счетом 31:26 выиграла у Саудовской Аравии, в этой игре 6 мячей сопернику забил Дихаминджия, 5- Орджоникидзе, Арсенашвили-3, Лапиашвили, Гогава, Кбилашвили, Абрамишвили, Арешидзе, Дарсания-по 2, Цинцадзе, Цховребадзе, Симония, Гоголадзе, Гавашелишвили. Во втором матче Грузия со счетом 34:30 победила Кувейт. Гавашелишвили забил 7 голов, Орджоникидзе-6, Рустамов-5, Симония-4, Дихаминджия-3, Лапиашвили, Гогава, Гоголадзе-по 2, Цинцадзе, Абрамишвили, Цховребадзе-по 1.12 октября 2022 года наша сборная в Берне в драматическом поединке проиграла первый матч квалификационного этапа ЧЕ – сборной Швейцарии 23:24, хотя имела шансы сыграть вничью. 16 октября в Тбилиси наша команда уступила фавориту отборочной группы- сильнейшей сборной Венгрии (24:41).В рамках подготовки к весенним матчам кэ ЧЕ сборная Грузии провела в начале января минувшего года два товарищеских матча с Грецией, что позволило команде отработать игровое взаимодействие, наладить новые комбинации. Эти матчи прошли в г. Салоники, автор этих строк вместе со сборной находился в Греции и имел возможность наблюдать за подготовкой команды и этими матчами, во время которых за наших ребят с трибуны болели десятки проживающих в Салониках уроженцев Грузии.8 марта прошлого года сборная Грузии уверенно победила в Тбилиси команду Литвы -32:18, через 4 дня в Клайпеде литовцы взяли реванш, но с меньшей разницей мячей-35:27. 26 апреля Грузия в Тбилиси встретилась с Швейцарией и в случае победы с разницей в два мяча обеспечивала себе право играть в финальной части ЧЕ в ФРГ. Начало матча было за нашими ребятами, но с середины первого тайма гости овладели преимуществом и матч завершился победой гостей- 26:19.После этого поражения у Грузии оставался мизерный шанс попасть на ЧЕ-для этого надо было выиграть 30 апреля выездную встречу в Венгрии или сыграть вничью с венграми либо в крайнем случае проиграть им с минимальным счетом-тогда оставалось надеяться, что если наши потенциальные соперники из 7 других групп кэ ЧЕ так сыграют последний матч, что будет устраивать нашу сборную. В общем мы занимали бы третье место в своей группе и при хорошем раскладе сил с командами, занявшими третьи места в 7 группах, выходили бы на ЧЕ.До 30 апреля сборная Венгрии одержала 5 побед в 5 матчах, а Швейцария имела 3 победы (две над Грузией и одну над Литвой) и в последнем туре дома как и ожидалось вновь победила литовцев.В выездном матче в г. Татабанья в составе Грузии наиболее результативным был Цховребадзе (тогда он играл за французский "Монпелье")-8 голов. Орджоникидзе провел 7 мячей, Дихаминджия, Кбилашвили и Арсенашвили -по 4 каждый, Гавашелишвили-2, Лапиашвили и Рустамов-по 1 голу. В этом матче из-за травмы не играл Н.Каландадзе.Первый тайм завершился победой наших гандболистов 17:14, во второй половине игры венгры сравняли счет и вышли вперед, за три минуты до конца матча они вели 30:28, но сперва Арсенашвили, а затем Цховребадзе забили два мяча и счет стал равным 30:30. За 30 секунд до конца матча вратарь сборной Грузии Цинцадзе спас команду от верного гола, наши ребята получили возможность выйти вперед, на последней секунде защитник хозяев недозволенным приемом остановил проход Кбилашвили, с пенальти Цховребадзе забил победный мяч-31:30.В этой группе кэ ЧЕ сборная Венгрии с 10 очками заняла первое место, Швейцария с 8 очками второе место, а Грузия с 4 очками - третье место, с учетом разницы мячей и результатов игр в остальных группах из команд, занявших третьи места в 8 группах, мы получили право выступать на ЧЕ. Блестящая победа над Венгрией и выход Грузии на ЧЕ привлек большое внимание СМИ, поклонников и специалистов гандбола в разных странах. Т.Каландадзе сказал тогда:" Я признателен игрокам за то, что они до конца сражались в матче с Венгрией и одержали очень важную для нашей сборной и для всей Грузии победу». В свою очередь В. Мейпарини отметил, что "день 30 апреля особыми буквами войдет в историю гандбола и спорта Грузии". "Эта победа над многоопытной командой Венгрии и выход на ЧЕ должен стать большим толчком для возрождения и развития гандбола Грузии, имеющие богатые традиции и историю",-сказал он.Тенгиз Пачкория, специально для « Грузия Online Фото: Сборная Грузии и Т. Пачкория на презентации 25 декабря (фото Шукри Дгебуадзе).





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