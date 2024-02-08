

Скончался президент Федерации армрестлинга Грузии, бывший депутат Сосо Джачвлиани

08.02.2024 12:58





Известный грузинский актер и режиссер, бывший депутат и президент Федерации армрестлинга Сосо Джачвлиани скончался в возрасте 65 лет.



В последнее время Сосо Джачвлиани влиани боролся с тяжелой болезнью.



Джачвлиани был актером, режиссером, сценаристом и кинопродюсером; Чемпион мира и Европы по армрестлингу, президент Федерации армрестлинга Грузии. Джачвлиани также был депутатом парламента 8-го созыва (2012-2016 гг.) – был заместителем председателя комитета по спорту и делам молодежи, заместителем председателя фракции «Грузинская мечта», членом партии обороны и безопасности. комитет.





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