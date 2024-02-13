

Киевские и тбилисские динамовцы завершили спарринг матч безголевой ничей

13.02.2024 20:46





Киевское "Динамо" нулевой ничьей завершило спарринг с тбилисским "Динамо" на тренировочном сборе в Турции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.



Перед стартовым свистком в Белеке начался настоящий ливень. Погодные условия повлияли на ход событий. Команды неохотно обостряли ситуацию и вынужденно отказались от игры внизу. Как следствие, опасных моментов пришлось ждать полчаса.



На 31-й минуте Буяльский и Шапаренко организовали шанс Кабаеву. Тот в касание пробил мимо штанги. Тбилисцы сумели ответить под занавес первой половины – Сантис пытался попасть в дальний угол, но рикошет от защитника отправил мяч на угловой.



Не особенно интересно на поле стало после перерыва. Тяжелое поле продолжило влиять на скорости. Хотя в дебюте команды и упустили по моменту. Тбилисец Гацеридзе из угла вратарской пробил в Нещерета. В свою очередь низовой удар Ваната просвистел рядом со штангой.



А вот следующего острого эпизода пришлось подождать до 83-й минуты. Киевляне Диалло и Супряга сыграли в стенку с последующим ударом украинского нападающего выше ворот. В конце концов спарринг завершился безголевой ничьей.





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