

Регби: Грузия сыграет в тестовых матчах с Фиджи

02.04.2024 11:09





Еще один соперник сборной Грузии по регби определен: в летних тестовых матчах «Борджгалоснеби» 5 июля в Батуми встретят команду Фиджи.



Грузинские регбисты семь раз играли с Фиджи: один раз сборная Грузии одержала победу, один матч завершила вничью, а в пяти — победа осталась за островитянами.



Последний раз Грузия и Фиджи встречались на Чемпионате мира в 2023 году, и тогда победа осталась за островитянами — 17:12.



Впервые Грузия сыграла со сборной Фиджи в 2012 году на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси. Тогда гости одержали победу со счетом 24:19.



Матч-реванш сборной Грузии состоялся в Суве в 2016 году – Грузия выиграла со счетом 14:3. В 2018-2021 годах «Борджгалоснеби» четыре раза подряд играли с Фиджи — в Суве (счет — 15:37), на Чемпионате мира 2019 года в японском городе Осака (счет — 10:45), в 2020 году в Эдинбурге (24:38) и в 2021 году — в испанском Аранхуэсе (со счетом 15:15).



Напомним, этим летом сборная Грузии проведет еще два контрольных матча — 13 июля «Борджгалоснеби» сыграют в Сендае с командой Японии, а 20 июля в Сиднее встретятся с двукратным чемпионом мира — командой Австралии.





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