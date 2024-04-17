

Повторное инициирование законопроекта об «иноагентах» вызвало общественный резонанс

17.04.2024 13:04





Повторное инициирование парламентским большинством 3 апреля законопроекта об «иностранных агентах» вызвало резкую критику со стороны международных партнеров Грузии и внутриполитических сил. Законопроект также подвергся осуждению со стороны общественных организаций, известных личностей и профессиональных объединений.



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