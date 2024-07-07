

Буду Зивзивадзе приглашают клубы из Чемпионата Англии и Суперлиги Турции

07.07.2024 16:45





Буду Зивзивадзе, нападающий сборной Грузии и «Карлсруэ», получил приглашения от клубов Суперлиги Турции и чемпионата Англии — об этом сообщил футбольный менеджер Первого канала Грузии Лаша Одиладзе.



«С Буду Зивзивадзе связался президент и тренер одного из клубов турецкой Суперлиги и предложил подписать контракт. Теперь Буду должен сам решить, стоит ли переезжать из Германии в Турцию, он обдумывает это предложение.



Кроме того, Зивзивадзе также приглашен в сборную чемпионата Англии, но пока идут переговоры, я воздержусь от названий клубов», — заявил Лаша Одиладзе.







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