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Буду Зивзивадзе приглашают клубы из Чемпионата Англии и Суперлиги Турции
07.07.2024 16:45
Буду Зивзивадзе, нападающий сборной Грузии и «Карлсруэ», получил приглашения от клубов Суперлиги Турции и чемпионата Англии — об этом сообщил футбольный менеджер Первого канала Грузии Лаша Одиладзе.
«С Буду Зивзивадзе связался президент и тренер одного из клубов турецкой Суперлиги и предложил подписать контракт. Теперь Буду должен сам решить, стоит ли переезжать из Германии в Турцию, он обдумывает это предложение.
Кроме того, Зивзивадзе также приглашен в сборную чемпионата Англии, но пока идут переговоры, я воздержусь от названий клубов», — заявил Лаша Одиладзе.
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