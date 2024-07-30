

В Грузии от укуса змеи умер немецкий турист

30.07.2024 19:55





45-ти летний немецкий турист скончался от укуса змеи в районе села Чайсубани Кобулетского муниципалитета. Инцидент произошел вчера, 29 июля.



Как сообщил «Батумелеби» представитель мэра Чайсубани Джумбер Куршубадзе, в момент инцидента турист находился с семьей в лесу Чайсубани.



«Эту змею называют горный аспид, его замечали в наших горах. Когда представители Службы охраны окружающей среды увидели фотографию, они сказали, что это та змея.



Он находился в лесу, фактически, Скорая помощь не смогла до него добраться, и он умер», — рассказал нам Джумбер Куршубадзе.



Мы спросили его, насколько население информировано об этом виде змей, на что Джумбер Куршубадзе ответил, что горный аспид действительно встречается в этом регионе и контакт с ним опасен.



«На фотографиях они увидели, что он держал в руке змею. Турист был в перчатке, но, похоже, не смог защитить себя. Здесь никогда не было подобного случая», — рассказал Джумбер Куршубадзе.





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