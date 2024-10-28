

В Кыргызстане выступают за сотрудничество с Грузией в сфере спорта

28.10.2024 20:40









Хочу поблагодарить заслуженного деятеля культуры Кыргызстана, Генерального секретаря Федерации спортивных журналистов этой страны и члена исполкома НОК Кыргызстана Кабыла Асангелдиевича Макешова, который был организатором моих вышеназванных встреч. При содействии К. Макешова мне довелось встретиться с президентом Национального Олимпийского комитета Кыргызстана Садыром Маметовым и Генеральным секретарем НОК Кыргызстана Кылычбеком Сарбагишевым. Эти встречи прошли в их рабочих кабинетах в НОК Кыргызстана.



- Садыр Куштарбекович, каковы возможности сотрудничества между НОК Кыргызстана и Грузии?



- Тенгиз, добро пожаловать в Кыргызстан, приятно видеть гостя из Грузии. Прошу передать сердечный привет президенту НОК Грузии, Олимпийскому Чемпиону 1992 года, пятикратному чемпиону мира и четырехкратному чемпиону Европы Лери Хабелову. Мы с ним встречались на форумах МОК и Олимпийских играх, это легендарный спортсмен, внимательный человек и успешный организатор спорта. Что касается сотрудничества между НОК Кыргызстана и Грузии, могу прямо сказать, что есть хорошие возможности для развития плодотворного сотрудничества двух стран в контексте современных реалиев. Есть необходимый потенциал для сотрудничества, особенно в единоборствах, спортсмены Грузии традиционно сильны в борьбе и дзюдо, Кыргызстан –в единоборствах, борьба у нас тоже есть на подъеме и у нас есть большие успехи, об этом свидетельствуют успехи борцов Кыргызстана на Олимпиаде 2024.



Прим. Автора: Делегация Кыргызстана завоевала на Олимпийских Играх 2024 года 6 медалей, из них 4 бронзовые ( 1 медаль в вольной борьбе, 3- в греко-римской борьбе) и 2 серебряные -1 в вольной борьбе и 1 в боксе. Грузия завоевала на Олимпиаде в Париже 8 медалей, из них 3 золотых( дзюдо, вольная борьба, тяжелая атлетика), 3 серебряных (дзюдо -2 и вольная борьба) и 1 бронзовая (бокс).



- Каковы перспективы развития игровых видов спорта у вас и сотрудничества в этом направлении с Грузией?



- Нам , конечно, хотелось бы сотрудничать с Грузией и в игровых видах спорта – особенно, в футболе. Кыргызстан играет в турнирах Азиатского континента, Грузия- в Европе. Но вполне возможно сотрудничества и проведение товарищеских матчей на уровне юношеских, молодежных и национальных сборных . Правительство Кыргызсана в последние годы уделяет большое внимание развитию игровых видам спорта, особенно футбола, волейбола и баскетбола, ведь это и массовость , и здоровье , и радость миллионов жителей страны.



Встреча с Генеральным секретарем НОК Кыргызстана , мастером спорта международного класса по волейболу, Кылычбеком Карыпбековичем Сарбагишевым началась с его воспоминаний о встречах с деятелями спорта Грузии и руководитлями НОК Грузии на различных международных форумах.



- Я знаком и с президентом НОК Грузии, и с Генсеком. Лери Хабелов – титулованный борец и знаковая фигура в Олимпийском движении, а Генсек Эмзар Зенаишвили – один из основателей НОК Грузии, их хорошо знают в международном олимпийском движении. У Грузии и Кыргызстана есть хороший потенциал для сотрудничества в сфере спорта, несмотря на то, что находимся в разных географических зонах. При определенных различиях у нас много общего в сфере спорта, необходимо сотрудничать и сделать контакты более частыми.



- Кыргызстан добился большого успеха на Олимпиаде в Париже?



- Да, выступление наших спортсменов на Олимпиаде в Париже было самым успешным за весь период участия нашей страны (в период независимости) в Летних Олимпийских играх. 16 спортсменов Кыргызстана завоевали право выступить на Олимпиаде , 6 из них получили медали.Это отличный результат. Всем спортсменам, завоевашим медали, государство дало солидные премии, премии получили и те, кто не смог завоевать медаль в Париже, но завоевал лицензию на Олимпиаду. Кроме государственных премий, спортсмены получили также премии и от частных организаций, а самое главное это то, что наши спортсмены заслужили любовь и уважение миллионов жителей Кыргызстана. Знаю, что и в Грузии по достоинству и солидно оценили успех своих спортсменов на Олимпиаде в Париже.



Тенгиз Пачкория, Тбилиси-Бишкек-Тбилиси



Фото 1- С.Мамытов, К.Макешов и Т. Пачкория,2024

Фото 2- К. Сарбагишев и Т.Пачкория, 2024

Автор этих строк уже ознакомил читателей с недавним пребыванием в Бишкеке, где довелось взять интервью у первого вице-президента Кыргызского футбольного Союза, арбитра ФИФА Нурдина Букуева . В Бишкеке мне также удалось встретиться с руководителем многофункционального спортклуба «Дордой» Шаршеном Касеновым, директором Научно-исследовательского института языка и литературы Академии Наук Кыргызстана, академиком Абдылдажаном Акматалиевым, встретиться с Эльдаром Айтматовым- сыном всемирно известного кыргызского писатля Чингиза Айтматова (1928-2008), с сооснователем и генеральным директором уникального этнокомплекса «Супара» Жанылсынзат Турганбаевой, с экс- министром энергетики Осмонжаном Артыкбаевым, с советником президента Кыргызстана Арсланом Койчиевым, известным тележурналистом и общественным деятелем Нарынбеком Идиновым (Нарын Айып), президентом Федерации спортивных журналистов Кыргызстана Улумбеком и т.д..Хочу поблагодарить заслуженного деятеля культуры Кыргызстана, Генерального секретаря Федерации спортивных журналистов этой страны и члена исполкома НОК Кыргызстана Кабыла Асангелдиевича Макешова, который был организатором моих вышеназванных встреч. При содействии К. Макешова мне довелось встретиться с президентом Национального Олимпийского комитета Кыргызстана Садыром Маметовым и Генеральным секретарем НОК Кыргызстана Кылычбеком Сарбагишевым. Эти встречи прошли в их рабочих кабинетах в НОК Кыргызстана.- Тенгиз, добро пожаловать в Кыргызстан, приятно видеть гостя из Грузии. Прошу передать сердечный привет президенту НОК Грузии, Олимпийскому Чемпиону 1992 года, пятикратному чемпиону мира и четырехкратному чемпиону Европы Лери Хабелову. Мы с ним встречались на форумах МОК и Олимпийских играх, это легендарный спортсмен, внимательный человек и успешный организатор спорта. Что касается сотрудничества между НОК Кыргызстана и Грузии, могу прямо сказать, что есть хорошие возможности для развития плодотворного сотрудничества двух стран в контексте современных реалиев. Есть необходимый потенциал для сотрудничества, особенно в единоборствах, спортсмены Грузии традиционно сильны в борьбе и дзюдо, Кыргызстан –в единоборствах, борьба у нас тоже есть на подъеме и у нас есть большие успехи, об этом свидетельствуют успехи борцов Кыргызстана на Олимпиаде 2024.Прим. Автора: Делегация Кыргызстана завоевала на Олимпийских Играх 2024 года 6 медалей, из них 4 бронзовые ( 1 медаль в вольной борьбе, 3- в греко-римской борьбе) и 2 серебряные -1 в вольной борьбе и 1 в боксе. Грузия завоевала на Олимпиаде в Париже 8 медалей, из них 3 золотых( дзюдо, вольная борьба, тяжелая атлетика), 3 серебряных (дзюдо -2 и вольная борьба) и 1 бронзовая (бокс).- Нам , конечно, хотелось бы сотрудничать с Грузией и в игровых видах спорта – особенно, в футболе. Кыргызстан играет в турнирах Азиатского континента, Грузия- в Европе. Но вполне возможно сотрудничества и проведение товарищеских матчей на уровне юношеских, молодежных и национальных сборных . Правительство Кыргызсана в последние годы уделяет большое внимание развитию игровых видам спорта, особенно футбола, волейбола и баскетбола, ведь это и массовость , и здоровье , и радость миллионов жителей страны.Встреча с Генеральным секретарем НОК Кыргызстана , мастером спорта международного класса по волейболу, Кылычбеком Карыпбековичем Сарбагишевым началась с его воспоминаний о встречах с деятелями спорта Грузии и руководитлями НОК Грузии на различных международных форумах.- Я знаком и с президентом НОК Грузии, и с Генсеком. Лери Хабелов – титулованный борец и знаковая фигура в Олимпийском движении, а Генсек Эмзар Зенаишвили – один из основателей НОК Грузии, их хорошо знают в международном олимпийском движении. У Грузии и Кыргызстана есть хороший потенциал для сотрудничества в сфере спорта, несмотря на то, что находимся в разных географических зонах. При определенных различиях у нас много общего в сфере спорта, необходимо сотрудничать и сделать контакты более частыми.- Да, выступление наших спортсменов на Олимпиаде в Париже было самым успешным за весь период участия нашей страны (в период независимости) в Летних Олимпийских играх. 16 спортсменов Кыргызстана завоевали право выступить на Олимпиаде , 6 из них получили медали.Это отличный результат. Всем спортсменам, завоевашим медали, государство дало солидные премии, премии получили и те, кто не смог завоевать медаль в Париже, но завоевал лицензию на Олимпиаду. Кроме государственных премий, спортсмены получили также премии и от частных организаций, а самое главное это то, что наши спортсмены заслужили любовь и уважение миллионов жителей Кыргызстана. Знаю, что и в Грузии по достоинству и солидно оценили успех своих спортсменов на Олимпиаде в Париже.Тенгиз Пачкория, Тбилиси-Бишкек-ТбилисиФото 1- С.Мамытов, К.Макешов и Т. Пачкория,2024Фото 2- К. Сарбагишев и Т.Пачкория, 2024





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