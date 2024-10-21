

Нурдин Букуев: Кыргызстан мечтает попасть на ЧМ и сыграть в группе с Грузией

21.10.2024 15:30









Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить заслуженного деятеля культуры Кыргызстана, Генерального секретаря Федерации спортивных журналистов этой страны и члена исполкома НОК Кыргызстана Кабыла Асангелдиевича Макешова за организацию вышеназванных встреч, за внимание и поддержку, которую он проявил к гостю из Грузии. Еще до моего приезда в Бишкек он по моей просьбе договорился о предстоящих встречах с вышеназванными деятелями, проявив прекрасные организаторские и человеческие качества .



Сегодня хочу ознакомить читателей с первой победой национальной футбольной сборной Кыргызстана в третьем раунде отборочного турнира ЧМ 2026, с высказываниями г-на Букуева об исторической победе сборной Кыргызстана,целях сборной этой страны и возможностях развития сотрудничества с Федерацией футбола Грузии (ФФГ).



Историческая победа Кыргызстана



Поклонники футбола со стажем, конечно, помнят и знают об игре фк «Алга» Фрунзе (), которая в 1960-1980- годах выступала в чемпионате СССР ( в первой и второй лигах, в 1967 году заняла третье место в первой лиге и едва не вышла в высшую лигу ). В этой команде в те годы выступало немало талантливых футболистов, а один из воспитанников «Алги» более позднего периода Сергей Фокин ( играл за этот кыргызский клуб в 1978-1983 гг) впоследствии в составе сборной СССР стал Чемпионом Олимпийских Игр 1988 в Сеуле. В 1984-1991 годах Фокин играл за московский ЦСКА, в 1989 году стал серебряным призером чемпионата СССР, а в 1991 года чемпионом СССР. В 1987-88 годах он выступал за Олимпийскую сборную СССР, а в 1989-1990 –х годах за сборную СССР провел 3 матча.



Мой отец, большой фан футбола Бочия Пачкория (1936-1993) в 1960-1970-х годах по своим личным и футбольным делам несколько раз посещал Кыргызстан и позднее рассказывал мне о популярности там футбола и гостеприимстве жителей этой республики. В этом я лично убедился на минувшей неделе в Бишкеке.



14 октября вместе с К. Макешовым я побывал на пресс-конференции сборной Кыргызстана.Следует отметить, что пресс-атташе КФС Жибек Кубанычбек кызы оказывала мне необходимую поддержку в организационных вопросах. На пресс-конференции было заметно, что главный тренер сборной Кыргызстана Максим Лисицын в напряженном ожидании дня 15 октября- матча со сборной КНДР. Эти команды вместе со сборными Ирана, Узбекистана, ОАЭ и Катара выступают в группе А третьего раунда отборочного турнира ЧМ 2026. Команда Кыргызстана до начала этого этапа турнира успешно выступила в первом и втором раундах отборочного раунда и впервые в своей истории участвует в завершающем раунде турнира.



Напряженное состояние М.Лисицына было вполне понятно- ведь в первых трех турнира(5, 10 сентября и 10 октября) Кыргызстан хоть и показал достойную игру, но проиграл соответственно Ирану ( в гостях, 0:1), Узбекистану ( 2:3 дома) и Катару(в гостях 1:3 ) и поэтому матч с командой КНДР был принципиально важен. Главный тренер отметил,что» сборная Кыргызстана настроена на успех в матче 15 октября». А капитан сборной Кыргызстана Валерий Кичин (родился и вырос в Бишкеке, играл в клубах Кыргызстана, РФ,Беларуси, сейчас -за ташкентский «Локомотив» -прим.) сказал, что «игроки сборной полны желания обрадовать своих поклонников». Так оно и вышло.



Сама игра на стадионе имени Долона Омурзакова( руководитель Госкомитета Кыргызстана по физической культуре и спорту в 1950-1970-х годах) прошла в присутствии около 10 тысяч зрителей. Стадион после реконструкции вмещает 16,5 тысяч зрителей ( до этого 23 и 19 тыс.) и , видимо, из-за ненастной погоды и ряда других причин в этот день не было аншлага. А те кто, пришел на матч, стали свидетелями зрелищной игры и исторической победы Кыргызстана. Победный гол в ворота гостей на 11-ой минуте забил 21-летний защитник Християн Браузман( родился и вырос в Кыргызстане, по происхождению немец).



После матча Кабыл Асангледиевич Макешов сказал:»Тенгиз , у вас счастливая нога, мы в вашем присутствии победили, чаще приезжайте и Кыргызстан будет выигрывать». Мой ответ был в том же стиле:»Если успех сборной Кыргызстана зависит от моего приезда в Бишкек, то я готов минимум два-три раза в год прилетать к Вам».



На послематчевой пресс-конференции М. Лисицын и В. Кичин указали на значимость этой победы сборной Кыргызстана, сердечно поблагодарили зрителей за поддержку.



Капитан сборной Кыргызстана о сборной Грузии



На предматчевой пресс-конференции (14 октября) мне удалось лично побеседовать с В. Кичиным, который , кстати, был признан лучшим игроком матча 15 октября. На вопрос «Как вы оцениваете игру сборной Грузии на ЧЕ 2024» он сказал:»Сборная Грузии приятно удивила своей красивой и успешной игрой, ваша сборная является примером того, как национальная команда маленькой страны становится большой футбольной машиной». Приятно было услышать от 32-летнего капитана сборной Кыргызстана такие слова, хотя автор этих строк прекрасно понимает, что нынешнему , талантиливому поколению игроков сборной Грузии предстоит еще много работы для того, чтобы стать «большой футбольной машиной».



Нурдин Букуев: Кыргызстан стремиться попасть на ЧМ



16 октября утром в офисе КФС состоялась моя встреча с первым вице-президентом КФС, арбитром ФИФА ( футзал) Нурдином Мегетбековичем Букуевым . Он является известным футбольным деятелем не только Кыргызстана, но и Азии и Мира, знаковой фигурой регионального и мирового футбола. С 2006 года Нурдин является арбитром ФИФА, он судил матчи 4 чемпионатов мира по мини-футболу, матчи нескольких чемпионатов Азии , удостоен множества титулов и наград. Встреча с ним была очень интересной и душевной.



- Каково значение победы сборной Кыргызстане в матче 15 октября?



- Добро пожаловать в Кыргызстан. Можно без преувеличения сказать, что победа в матче 15 октября над опытной командой КНДР стала исторической для нас. Ведь наша национальная футбольная сборная впервые участвует в третьем раунде отборочного турнира, сам выход в третий раунд стал большим успехом, мы сейчас играем в группе с сильнейшими командами Азиатского континента. В первых матчах этого раунда сборная Кыргызстана сражалась, показывая красивую и самотверженную игру, но не было побед. И вот настал этот день- день первой, исторической победы нашей команды в третьем раунде отборочного турнира ЧМ. Это не случайный успх, это закономерный результат работы игроков и тренеров сборной, работы КФС и поддержки поклонников. Мы последовательно идем вперед , необходимо развивать успех, это непросто, но мы стремимся идти вперед.



- КФС ставит перед сборной страны задачу выхода на ЧМ, когда станет это возможным?



- В ФИФА входят федерации 211 стран, нет в мире такой национальной сборной, которая не мечтала бы хоть раз попасть на ЧМ. Кыргызстан не является исключением, наша сборная (сейчас национальная команда Кыргызстана занимает 106-ое место в рейтинге сборных стран- членов ФИФА –прим.автора) тоже мечтает попасть на ЧМ, сейчас трудно сказать, когда мы добъемся этой цели, но мы будем поэтапно и последовательно стремиться к выходу на ЧМ.Кто знает, может быть, когда мы попадем на ЧМ, в группе соперником нашей сборной станет команда Грузии, это будет интересно.



- Каковы возможности сотрудничества между ФФГ и КФС, проведения товарищеских матчей юношеских, молодежных и национальных сборных двух стран?



- В эпоху глобализации все страны пытаются найти новые возможности для сотрудничества, так и в футболе. КФС ищет новые варианты и возможности сотрудничества с другими госуларствами, обмена опытом. С Грузией, с ФФГ, пока,наверно, не такие тесные конктакты и сотрудничество , как хотелось бы, ведь Кыргызстан выступает в Азиатской Конферации, Грузия-в Европейской, это разные календари, разные загруженности и графики, поэтому не так просто согласовать время проведения товарищеских матчей . У нас с ФФГ были контакты, несколько лет назад сборная Кыргызстана по футзалу приезжала в Грузию для проведения товарищеского матча с вашей сборной. Будет здорово, если нашей и вашей Федерации удастся найти новые возможности для сотрудничества в футболе, обсуждения возможностей проведения товарищеских игр между юношескими, молодежными и может быть и национальными сборными двух стран.



В заключение беседы Н. Букуев сказал, что «для национальной команды Кыргызстана будет очень приятно провести товарищеский матч со сборной Грузии, которая в 2024 году добилась огромного успеха». «Сборная Грузии впервые попала на ЧЕ и показала там очень красивую и успешную игру, сделав свое выступление сенсацией, в Кыргызстане искренне болели за Грузию на матчах ЧЕ и радовались вашему успеху»,- отметил первый вице-президент КФС.





Тенгиз Пачкория, Тбилиси-Бишкек-Тбилиси



Фото 1- Н.Букуев и Т. Пачкория

Фото 2 – Ж.Кубанычбек кызы, К. Макешов и Т. Пачкория

Автор этих строк за более чем 40 лет работы в сфере журналистики побывал в 52 странах мира, из них 48-это страны Европы, 3 - государства Азии и 1- страна Африки. В значительном большинстве случаев посещение этих стран было продиктовано освещением Олимпийских игр, ЧМ и ЧЕ,отборочных матчей мировых и европейских первенств по футболу, баскетболу, гандболу, ватерполу, регби, хоккею с шайбой и т.д. Сегодня ознакомлю читателей с футбольными новостями Кыргыстана. За 4 дня пребывания в Бишкеке(14-17 октября) мне довелось взять интервью у президента Национального Олимпийского Комитета(НОК) Кыргызстана Садыра Мамытова, Генсека НОК Кыргызстана Кылычбека Сарбагишева, у первого вице-президента Кыргызского футбольного Союза КФС), арбитра ФИФА Нурдина Букуева, руководителя знаменитого многофункционального спортклуба «Дордой» , президента Ассоциации олимпийцев Кыргызстана Шаршена Касенова,у сына всемирно известного кыргызского писателя Чингиза Айтматова (1928-2008) Эльдара Айтматова ( в юности Эльдар был футболистом, стал художником, является директором Международного фонда имени Ч. Айтматова и Дома-Музея Ч. Айтматова), у директора НИИ языка и литературы АН Кыргызстана, академика Абдылдажана Акматалиева, у сооснователя и гендиректора этнокомплекса «Супара» Жанылсынзат Турганбаевой, встретиться с президентом Федерации спортивных журналистов Кыргызстана Улугбеком Салымбековым, с бывшим министром энергетики и экс-депутатом парламента Осмонжаном Артыкбаевым, с известным тележурналистом и общественным деятелем Нарынбеком Идиновым(Нарын Айып), с студентами и лекторами Института журналистики и коммуникаций, дать интервью двум телеканалам Кыргызстана.Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить заслуженного деятеля культуры Кыргызстана, Генерального секретаря Федерации спортивных журналистов этой страны и члена исполкома НОК Кыргызстана Кабыла Асангелдиевича Макешова за организацию вышеназванных встреч, за внимание и поддержку, которую он проявил к гостю из Грузии. Еще до моего приезда в Бишкек он по моей просьбе договорился о предстоящих встречах с вышеназванными деятелями, проявив прекрасные организаторские и человеческие качества .Сегодня хочу ознакомить читателей с первой победой национальной футбольной сборной Кыргызстана в третьем раунде отборочного турнира ЧМ 2026, с высказываниями г-на Букуева об исторической победе сборной Кыргызстана,целях сборной этой страны и возможностях развития сотрудничества с Федерацией футбола Грузии (ФФГ).Поклонники футбола со стажем, конечно, помнят и знают об игре фк «Алга» Фрунзе (), которая в 1960-1980- годах выступала в чемпионате СССР ( в первой и второй лигах, в 1967 году заняла третье место в первой лиге и едва не вышла в высшую лигу ). В этой команде в те годы выступало немало талантливых футболистов, а один из воспитанников «Алги» более позднего периода Сергей Фокин ( играл за этот кыргызский клуб в 1978-1983 гг) впоследствии в составе сборной СССР стал Чемпионом Олимпийских Игр 1988 в Сеуле. В 1984-1991 годах Фокин играл за московский ЦСКА, в 1989 году стал серебряным призером чемпионата СССР, а в 1991 года чемпионом СССР. В 1987-88 годах он выступал за Олимпийскую сборную СССР, а в 1989-1990 –х годах за сборную СССР провел 3 матча.Мой отец, большой фан футбола Бочия Пачкория (1936-1993) в 1960-1970-х годах по своим личным и футбольным делам несколько раз посещал Кыргызстан и позднее рассказывал мне о популярности там футбола и гостеприимстве жителей этой республики. В этом я лично убедился на минувшей неделе в Бишкеке.14 октября вместе с К. Макешовым я побывал на пресс-конференции сборной Кыргызстана.Следует отметить, что пресс-атташе КФС Жибек Кубанычбек кызы оказывала мне необходимую поддержку в организационных вопросах. На пресс-конференции было заметно, что главный тренер сборной Кыргызстана Максим Лисицын в напряженном ожидании дня 15 октября- матча со сборной КНДР. Эти команды вместе со сборными Ирана, Узбекистана, ОАЭ и Катара выступают в группе А третьего раунда отборочного турнира ЧМ 2026. Команда Кыргызстана до начала этого этапа турнира успешно выступила в первом и втором раундах отборочного раунда и впервые в своей истории участвует в завершающем раунде турнира.Напряженное состояние М.Лисицына было вполне понятно- ведь в первых трех турнира(5, 10 сентября и 10 октября) Кыргызстан хоть и показал достойную игру, но проиграл соответственно Ирану ( в гостях, 0:1), Узбекистану ( 2:3 дома) и Катару(в гостях 1:3 ) и поэтому матч с командой КНДР был принципиально важен. Главный тренер отметил,что» сборная Кыргызстана настроена на успех в матче 15 октября». А капитан сборной Кыргызстана Валерий Кичин (родился и вырос в Бишкеке, играл в клубах Кыргызстана, РФ,Беларуси, сейчас -за ташкентский «Локомотив» -прим.) сказал, что «игроки сборной полны желания обрадовать своих поклонников». Так оно и вышло.Сама игра на стадионе имени Долона Омурзакова( руководитель Госкомитета Кыргызстана по физической культуре и спорту в 1950-1970-х годах) прошла в присутствии около 10 тысяч зрителей. Стадион после реконструкции вмещает 16,5 тысяч зрителей ( до этого 23 и 19 тыс.) и , видимо, из-за ненастной погоды и ряда других причин в этот день не было аншлага. А те кто, пришел на матч, стали свидетелями зрелищной игры и исторической победы Кыргызстана. Победный гол в ворота гостей на 11-ой минуте забил 21-летний защитник Християн Браузман( родился и вырос в Кыргызстане, по происхождению немец).После матча Кабыл Асангледиевич Макешов сказал:»Тенгиз , у вас счастливая нога, мы в вашем присутствии победили, чаще приезжайте и Кыргызстан будет выигрывать». Мой ответ был в том же стиле:»Если успех сборной Кыргызстана зависит от моего приезда в Бишкек, то я готов минимум два-три раза в год прилетать к Вам».На послематчевой пресс-конференции М. Лисицын и В. Кичин указали на значимость этой победы сборной Кыргызстана, сердечно поблагодарили зрителей за поддержку.На предматчевой пресс-конференции (14 октября) мне удалось лично побеседовать с В. Кичиным, который , кстати, был признан лучшим игроком матча 15 октября. На вопрос «Как вы оцениваете игру сборной Грузии на ЧЕ 2024» он сказал:»Сборная Грузии приятно удивила своей красивой и успешной игрой, ваша сборная является примером того, как национальная команда маленькой страны становится большой футбольной машиной». Приятно было услышать от 32-летнего капитана сборной Кыргызстана такие слова, хотя автор этих строк прекрасно понимает, что нынешнему , талантиливому поколению игроков сборной Грузии предстоит еще много работы для того, чтобы стать «большой футбольной машиной».16 октября утром в офисе КФС состоялась моя встреча с первым вице-президентом КФС, арбитром ФИФА ( футзал) Нурдином Мегетбековичем Букуевым . Он является известным футбольным деятелем не только Кыргызстана, но и Азии и Мира, знаковой фигурой регионального и мирового футбола. С 2006 года Нурдин является арбитром ФИФА, он судил матчи 4 чемпионатов мира по мини-футболу, матчи нескольких чемпионатов Азии , удостоен множества титулов и наград. Встреча с ним была очень интересной и душевной.- Добро пожаловать в Кыргызстан. Можно без преувеличения сказать, что победа в матче 15 октября над опытной командой КНДР стала исторической для нас. Ведь наша национальная футбольная сборная впервые участвует в третьем раунде отборочного турнира, сам выход в третий раунд стал большим успехом, мы сейчас играем в группе с сильнейшими командами Азиатского континента. В первых матчах этого раунда сборная Кыргызстана сражалась, показывая красивую и самотверженную игру, но не было побед. И вот настал этот день- день первой, исторической победы нашей команды в третьем раунде отборочного турнира ЧМ. Это не случайный успх, это закономерный результат работы игроков и тренеров сборной, работы КФС и поддержки поклонников. Мы последовательно идем вперед , необходимо развивать успех, это непросто, но мы стремимся идти вперед.- В ФИФА входят федерации 211 стран, нет в мире такой национальной сборной, которая не мечтала бы хоть раз попасть на ЧМ. Кыргызстан не является исключением, наша сборная (сейчас национальная команда Кыргызстана занимает 106-ое место в рейтинге сборных стран- членов ФИФА –прим.автора) тоже мечтает попасть на ЧМ, сейчас трудно сказать, когда мы добъемся этой цели, но мы будем поэтапно и последовательно стремиться к выходу на ЧМ.Кто знает, может быть, когда мы попадем на ЧМ, в группе соперником нашей сборной станет команда Грузии, это будет интересно.- В эпоху глобализации все страны пытаются найти новые возможности для сотрудничества, так и в футболе. КФС ищет новые варианты и возможности сотрудничества с другими госуларствами, обмена опытом. С Грузией, с ФФГ, пока,наверно, не такие тесные конктакты и сотрудничество , как хотелось бы, ведь Кыргызстан выступает в Азиатской Конферации, Грузия-в Европейской, это разные календари, разные загруженности и графики, поэтому не так просто согласовать время проведения товарищеских матчей . У нас с ФФГ были контакты, несколько лет назад сборная Кыргызстана по футзалу приезжала в Грузию для проведения товарищеского матча с вашей сборной. Будет здорово, если нашей и вашей Федерации удастся найти новые возможности для сотрудничества в футболе, обсуждения возможностей проведения товарищеских игр между юношескими, молодежными и может быть и национальными сборными двух стран.В заключение беседы Н. Букуев сказал, что «для национальной команды Кыргызстана будет очень приятно провести товарищеский матч со сборной Грузии, которая в 2024 году добилась огромного успеха». «Сборная Грузии впервые попала на ЧЕ и показала там очень красивую и успешную игру, сделав свое выступление сенсацией, в Кыргызстане искренне болели за Грузию на матчах ЧЕ и радовались вашему успеху»,- отметил первый вице-президент КФС.Тенгиз Пачкория, Тбилиси-Бишкек-ТбилисиФото 1- Н.Букуев и Т. ПачкорияФото 2 – Ж.Кубанычбек кызы, К. Макешов и Т. Пачкория





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