Около 100 тайских женщин привезли в Грузию, предположительно, для продажи яицеклеток - The Nation

Три тайские женщины, спасенные в ходе операции по борьбе с торговлей людьми в Грузии, предположительно были привезены в страну для продажи своих яйцеклеток. Об этом сообщила тайская интернет-газета The Nation. Сообщается, что три освобожденные женщины были среди оставшихся примерно 100 тайских женщин, которых против их воли удерживала китайская преступная группировка в поселении из «четырех домов» в Грузии.



3 февраля издание The Nation сообщило, что одна из жертв, представившаяся как «На» (имя изменено), рассказала о своем пребывании в заточении. Прибыв в Грузию через Армению вместе с другими, она была размещена в доме вместе с 60 другими тайскими женщинами. У многих из них были проблемы со здоровьем, и они хотели вернуться домой. Позже «На» отвезли в другой дом, где находились еще 10 женщин. «На» утверждает, что, по ее мнению, «около 100 тайских женщин были размещены в четырех домах», — говорится в статье.



По данным The Nation, изначально женщинам обещали работу в качестве суррогатных матерей, но позже The Nation узнало, что ни одна из потенциальных родителей даже не подписывала контракт. Вместо этого женщин заставляли ежемесячно проходить процедуру забора яйцеклеток. Как известно, инвазивные процедуры несут в себе «значительный риск для здоровья», а «незаконные операции часто не сопровождаются надлежащим медицинским обслуживанием и соблюдением протоколов безопасности, что ставит под угрозу благополучие женщин». Тем не менее, яйцеклетки продавались преступной группировкой с целью получения прибыли.



The Nation подчеркивает, что многим заточенным женщинам говорили, что они могут заплатить за свою свободу выкуп в размере от 50 000 до 70 000 бат. Однако большинство не смогли заплатить эту сумму и были вынуждены остаться и терпеть дальнейшую эксплуатацию. Семья «На» в конце концов заплатила выкуп, и она смогла вернуться в Таиланд 9 сентября 2024 года.



Перед отъездом «На» удалось поговорить с тремя другими женщинами, которые, по данным The Nation, отказались продавать свои яйцеклетки, хотя у них тоже не было денег для своего освобождения. Они обратились за помощью к «На», о чем последняя сообщила властям Тайланда.



По данным издания The Nation, Павина Хонгсакул, которая помогает жертвам торговли людьми и является президентом тайской неправительственной организации Paveena Foundation for Children and Women, связалась с начальником Отдела иностранных дел Королевской полиции Таиланда генерал-майором полиции Сурафаном Тайпрасертом, что привело к проведению спасательной операции с помощью Интерпола. В результате 30 января 2024 года три женщины благополучно вернулись. В настоящее время фонд заботится о выживших женщинах.



Сообщается также, что Павина Хонгсакул призвала правительство Таиланда сотрудничать с властями Китая, чтобы обеспечить освобождение оставшихся женщин.



В докладе Госдепартамента США о торговле людьми за 2023 год говорится, что Грузия продолжает сохранять свое положение в первой группе трехуровневой системы, что, хотя и не обязательно свидетельствует об отсутствии в стране проблемы торговли людьми, свидетельствует о том, что ее правительство прилагает определенные усилия для решения этой проблемы и соблюдения минимальных стандартов по искоренению торговли людьми. Правительство Грузии пока не делало заявления по этому вопросу.



Источник: Civil Georgia

