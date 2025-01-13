|
|
|
Задержанные в Батуми оппозиционные лидеры освобождены под расписку
13.01.2025 10:53
Оппозиционный политик Георгий Киртадзе, задержанный у Дома правительства Аджарии в Батуми, освобожден под расписку.
По данным «Коалиции за перемены», также под расписку освобождена Элене Хоштария.
По информации главы Батумского городского управления полиции Ираклия Дгебуадзе, на акции в Батуми в административном порядке - по статьям 166 и 173 были задержаны восемь лиц.
Ситуация возле Дома правительства Аджарии в Батуми обострилась после того, как, по информации участников акции, они попытались расклеить стикеры.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна