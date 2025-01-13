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Задержанные в Батуми оппозиционные лидеры освобождены под расписку


13.01.2025   10:53


Оппозиционный политик Георгий Киртадзе, задержанный у Дома правительства Аджарии в Батуми, освобожден под расписку.

По данным «Коалиции за перемены», также под расписку освобождена Элене Хоштария.

По информации главы Батумского городского управления полиции Ираклия Дгебуадзе, на акции в Батуми в административном порядке - по статьям 166 и 173 были задержаны восемь лиц.

Ситуация возле Дома правительства Аджарии в Батуми обострилась после того, как, по информации участников акции, они попытались расклеить стикеры.


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