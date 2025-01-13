

Задержанные в Батуми оппозиционные лидеры освобождены под расписку

13.01.2025 10:53





Оппозиционный политик Георгий Киртадзе, задержанный у Дома правительства Аджарии в Батуми, освобожден под расписку.



По данным «Коалиции за перемены», также под расписку освобождена Элене Хоштария.



По информации главы Батумского городского управления полиции Ираклия Дгебуадзе, на акции в Батуми в административном порядке - по статьям 166 и 173 были задержаны восемь лиц.



Ситуация возле Дома правительства Аджарии в Батуми обострилась после того, как, по информации участников акции, они попытались расклеить стикеры.





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