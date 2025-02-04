

Москва похвалила «Грузинскую мечту» за решение отозвать делегацию из ПАСЕ

04.02.2025 19:21









«Решение, заслуживающее и понимания, и уважения», — написал сенатор в Telegram-канале.



Он напомнил, что все началось с того, что на прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, требующую проведения новых парламентских выборов в Тбилиси, а также призывающую отменить т.н. закон об иностранных агентах.



«Еще в рамках сессии грузинская делегация посчитала эти требования оскорбительными. И вот неизбежный финал, даже если и промежуточный (там еще выход из Совета Европы возможен, знаем, плавали)», — отметил Косачев.



По словам российского депутата, в отличие от Украины и Молдовы, Грузия выбрала «суверенный путь» развития, что вызывает недовольство ПАСЕ.



ПАСЕ 29 января приняла резолюцию о признании полномочий грузинской делегации, однако с тем условием, что до апреля в стране будут назначены новые парламентские выборы и освобождены «политические заключенные». Права грузинской делегации будут ограничены, а полномочия пересмотрены в апреле. Глава делегации Тея Цулукиани заявила, что Грузия прекращает работу в ПАСЕ в ответ на это решение.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев назвал отзыв грузинской делегации из ПАСЕ неизбежным и понятным шагом.«Решение, заслуживающее и понимания, и уважения», — написал сенатор в Telegram-канале.Он напомнил, что все началось с того, что на прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, требующую проведения новых парламентских выборов в Тбилиси, а также призывающую отменить т.н. закон об иностранных агентах.«Еще в рамках сессии грузинская делегация посчитала эти требования оскорбительными. И вот неизбежный финал, даже если и промежуточный (там еще выход из Совета Европы возможен, знаем, плавали)», — отметил Косачев.По словам российского депутата, в отличие от Украины и Молдовы, Грузия выбрала «суверенный путь» развития, что вызывает недовольство ПАСЕ.ПАСЕ 29 января приняла резолюцию о признании полномочий грузинской делегации, однако с тем условием, что до апреля в стране будут назначены новые парламентские выборы и освобождены «политические заключенные». Права грузинской делегации будут ограничены, а полномочия пересмотрены в апреле. Глава делегации Тея Цулукиани заявила, что Грузия прекращает работу в ПАСЕ в ответ на это решение.





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