

«Грузинская мечта» отозвала свою делегацию из ПАСЕ

03.02.2025 22:09





Парламентское бюро партии «Грузинская мечта» поддержало обращение Комитета по внешним связям об отзыве членов постоянной делегации парламента Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).



Как заявил председатель Комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе, в Комитет поступило обращение от фракций об отзыве членов грузинской делегации в ПАСЕ. Соответственно, из делегации выходят все представленные в ней члены: Теа Цулукиани, Мариам Лашхи, Гиви Миканадзе от «Грузинской мечты» и Эка Сепашвили от «Силы народа», а также запасные члены: Рати Ионатамишвили, Леван Мачавариани и Звиад Шаламберидзе.



«Несмотря на отзыв членов, делегация не упраздняется, делегация остается», — сказал Николоз Самхарадзе.



По словам Шалвы Папуашвили, помимо того, что фракции обратились в Комитет по внешним связям парламента Грузии и отозвали своих членов, эти члены также в индивидуальном порядке обратились к председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы по поводу прекращения их полномочий.



«Мы ожидаем, что Парламентская ассамблея Совета Европы вернется к своим изначальным ценностям», — сказал Папуашвили, добавив, что Грузия остается «верным членом» Совета Европы.



Партия «Грузинская мечта» приняла решение прекратить свою работу в Парламентской ассамблее Совета Европы после того, как ПАСЕ частично признала полномочия грузинской делегации с определенными ограничениями и при условии, что власти Грузии проведут новые выборы, освободят «всех политических заключенных» и «немедленно прекратят жестокость полиции и нарушения прав человека».



Согласно резолюции, принятой Ассамблеей, члены грузинской делегации больше не будут иметь права быть членами нескольких комитетов ПАСЕ, в том числе Комитета по наблюдению за выборами. Они также не могут быть назначены докладчиками и не имеют права баллотироваться на пост председателя Ассамблеи, председателя или заместителя председателя комитета или подкомитета. Кроме того, их право представлять Ассамблею в органах Совета Европы, а также приостановлены их права представлять Ассамблею на мероприятиях, встречах и конференциях, периодически организуемых органами Совета Европы, международными организациями или межпарламентскими организациями.



Следует отметить, что Грузия станет второй, после Азербайджана страной Совета Европы, члены делегации которой не представлены в ПАСЕ.



Согласно регламенту ПАСЕ, полномочия национальных делегаций автоматически утверждаются на первой сессии года, если ни одна из них не оспаривается. На сессии 2024 года Ассамблея отказалась признать полномочия азербайджанской делегации, что было обусловлено ухудшением ситуации с правами человека в стране и невыполнением обязательств. В 2025 году Азербайджан не представлял делегацию в ПАСЕ.



Источник: Civil Georgia

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