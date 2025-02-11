

«Гахария — За Грузию»: «Нападение на Лашу Габиташвили — это расправа режима Иванишвили»

11.02.2025 23:47









«Это насильственная расправа режима Иванишвили над гражданами» — говорится в заявлении партии.



«Люди, которые перед выборами говорили о мире, теперь подстерегают собственных сограждан возле их домов, скрываются за масками и избивают их. Подобные действия преследуют единственную цель — запугивание общества.



Очевидно, что такими актами насилия так называемая власть сама признает свою нелегитимность и подтверждает, что ее существование держится исключительно на насилии.



Сейчас мы находимся на решающем этапе, где наши главные инструменты — солидарность, разум и стойкость. Именно с их помощью мы лишим Иванишвили самого ценного для него — денег и власти, которые пропитаны кровью молодых людей и несправедливостью.



Иванишвили и его режим не смогут удержаться у власти. Общество, которое борется за справедливость и свободу, не смирится с насилием», — заявляет партия «Гахария — За Грузию». Партия «Гахария — За Грузию» заявляет, что нападение на Лашу Габиташвили троих человек в масках является ярким отражением нынешней реальности в стране.«Это насильственная расправа режима Иванишвили над гражданами» — говорится в заявлении партии.«Люди, которые перед выборами говорили о мире, теперь подстерегают собственных сограждан возле их домов, скрываются за масками и избивают их. Подобные действия преследуют единственную цель — запугивание общества.Очевидно, что такими актами насилия так называемая власть сама признает свою нелегитимность и подтверждает, что ее существование держится исключительно на насилии.Сейчас мы находимся на решающем этапе, где наши главные инструменты — солидарность, разум и стойкость. Именно с их помощью мы лишим Иванишвили самого ценного для него — денег и власти, которые пропитаны кровью молодых людей и несправедливостью.Иванишвили и его режим не смогут удержаться у власти. Общество, которое борется за справедливость и свободу, не смирится с насилием», — заявляет партия «Гахария — За Грузию».





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