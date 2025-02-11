

Трое в масках напали на Лашу Габиташвили - фигуранта конфликта в Абу-Даби

11.02.2025 11:17





Трое в масках напали на Лашу Габиташвили, который имел в Абу-Даби физическое противостояние с депутатами «Грузинской мечты» Ираклием Заркуа, Виктором Саникидзе и Гелой Самхараули.



Он опубликовал видео на своей странице в Фейсбук, где у него на лице видны повреждения. По его словам, нападение было совершено, когда он выгуливал свою собаку.



«На меня напало три человека в масках, здесь есть камеры. Вам никого не запугать, никого, вообще. Время назначить новые выборы, а тех людей, которые в тюрьмах - освободить. Избили меня, били, кого этим испугать? Мы здесь живем и будем жить, а эти люди - убегут. Круто вы все сделали, в 9 утра, когда я выгуливал собаку, накинулись и избили меня, это очень смешно. Я не знаю, кто это был, я выгуливал собаку, как вдруг ко мне подскочили трое, я зашел в магазин, после этого они ушли. Я вызову полицию, опишу все случившиеся и поеду с ними, как положено. Кому не попадало, им, наверное, не попадало в детстве, со мной все в порядке, я хорошо себя чувствую. Они им «поправили», сейчас сдадут отчет, мы его побили, мы поправили то, что он сделал там. Дай им Бог такой жизни, если они так хотят жить, кто так хочет жить, пусть живет, мы не намерены так жить», - заявил Габиташвили.





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