

Хабеишвили: Меня не интересует Саломе Зурабишвили, она больше не президент

16.03.2025 13:23









По словам Хабеишвили, «Зурабишвили была обязана не оставлять в тюрьме президента, осужденного российской агентурой».



«Я не знаю, что говорит Саломе Зурабишвили. Мне это не очень интересно. Для меня очень важно отношение грузинского народа к этой власти. Мы должны противопоставить силе силу, мы должны работать координированно с грузинским народом. Что касается политиков, важно, чтобы они нашли свою функцию в том же внешнем направлении, они очень много работают, и это хорошо, и также должна быть координация с грузинским народом в борьбе против режима.



Что касается координации: «я это сделаю», послезавтра могут сказать «вайме!». Мне это не интересно, кого интересует, пусть слушает.



Единственный вопрос, который сегодня может быть проблемным, это координация между политиками и грузинским народом. Существование этой координации очень важно. Конкретные люди, конкретные слова, что они сделают то-то, что-то сделают и создадут 31-32 марта, мне не интересны.



Этот человек для меня не актуален и не интересен. Я никогда ничего от нее не требовал. Она была обязана не оставлять в тюрьме президента, осужденного российской агентурой. У меня лично и у моей партии не было к ней такого требования. Она этого не сделала? Это вопрос ее ценностей. Меня не интересует этот человек, у меня нет желания оценивать ее. Она больше не президент, несмотря на то, что у нас нелегитимный президент», - отметил Хабеишвили.



Для справки, пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью альянсу региональных вещателей, что ее «целью никогда не было объединение оппозиции».



Она сказала, что готовит «сильную координацию», которая сможет выдержать все, в то время как «ложное единство - самое уязвимое». Единственный вопрос сегодня может быть проблемным, это координация между политиками и грузинским народом - меня не интересует Саломе Зурабишвили, у меня нет желания ее оценивать, - заявил журналистам один из лидеров «Единства - Национального движения» Леван Хабеишвили, оценивая заявление пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили.По словам Хабеишвили, «Зурабишвили была обязана не оставлять в тюрьме президента, осужденного российской агентурой».«Я не знаю, что говорит Саломе Зурабишвили. Мне это не очень интересно. Для меня очень важно отношение грузинского народа к этой власти. Мы должны противопоставить силе силу, мы должны работать координированно с грузинским народом. Что касается политиков, важно, чтобы они нашли свою функцию в том же внешнем направлении, они очень много работают, и это хорошо, и также должна быть координация с грузинским народом в борьбе против режима.Что касается координации: «я это сделаю», послезавтра могут сказать «вайме!». Мне это не интересно, кого интересует, пусть слушает.Единственный вопрос, который сегодня может быть проблемным, это координация между политиками и грузинским народом. Существование этой координации очень важно. Конкретные люди, конкретные слова, что они сделают то-то, что-то сделают и создадут 31-32 марта, мне не интересны.Этот человек для меня не актуален и не интересен. Я никогда ничего от нее не требовал. Она была обязана не оставлять в тюрьме президента, осужденного российской агентурой. У меня лично и у моей партии не было к ней такого требования. Она этого не сделала? Это вопрос ее ценностей. Меня не интересует этот человек, у меня нет желания оценивать ее. Она больше не президент, несмотря на то, что у нас нелегитимный президент», - отметил Хабеишвили.Для справки, пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью альянсу региональных вещателей, что ее «целью никогда не было объединение оппозиции».Она сказала, что готовит «сильную координацию», которая сможет выдержать все, в то время как «ложное единство - самое уязвимое».





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