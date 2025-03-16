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Зурабишвили: Моей целью никогда не было объединение оппозиции, готовлю сильную координацию
16.03.2025 11:51
Моей целью никогда не было объединение оппозиции, должна сказать раз и навсегда, объединение означает, что мы готовим на будущее снова однопартийное правление, — заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Альянсу региональных вещателей.
По ее словам, единство – это привнесенная извне тема, которая недостижима.
«Мы должны знать, чего действительно хотим, мы хотим сильной координации не только политических партий, но и общества, которое сегодня является лидером протеста и должно занять свое место в этой координации; а также того бизнеса, который сегодня со своей стороны помогает этому протестному движению. Каждый, кто вовлечен, каждый сегмент общества должен участвовать своими возможностями в этой координации, чтобы мы действительно расширили общественную борьбу. Координация необходима, иначе мы разобщены и это движение не примет окончательную форму. Единство — это привнесенная извне тема, которая недостижима. Люди разные, наоборот, как я понимаю, создаются новые партии, это новая кровь, которая вольется в эту страну. Главное, чтобы не было противостояния и все было скоординировано, насколько это возможно. Я несу ответственность за это», — заявила Саломе Зурабишвили.
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