

Зурабишвили: Моей целью никогда не было объединение оппозиции, готовлю сильную координацию

16.03.2025 11:51





Моей целью никогда не было объединение оппозиции, должна сказать раз и навсегда, объединение означает, что мы готовим на будущее снова однопартийное правление, — заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Альянсу региональных вещателей.



По ее словам, единство – это привнесенная извне тема, которая недостижима.



«Мы должны знать, чего действительно хотим, мы хотим сильной координации не только политических партий, но и общества, которое сегодня является лидером протеста и должно занять свое место в этой координации; а также того бизнеса, который сегодня со своей стороны помогает этому протестному движению. Каждый, кто вовлечен, каждый сегмент общества должен участвовать своими возможностями в этой координации, чтобы мы действительно расширили общественную борьбу. Координация необходима, иначе мы разобщены и это движение не примет окончательную форму. Единство — это привнесенная извне тема, которая недостижима. Люди разные, наоборот, как я понимаю, создаются новые партии, это новая кровь, которая вольется в эту страну. Главное, чтобы не было противостояния и все было скоординировано, насколько это возможно. Я несу ответственность за это», — заявила Саломе Зурабишвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





