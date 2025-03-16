|
|
|
Манджгаладзе: Нам не нужна временная координация - Чтобы победить, нам нужно показать реальное единство
16.03.2025 13:29
Координация - это хорошо, но нам не нужна временная координация – чтобы победить, нам нужно показать реальное единство, - заявил журналистам генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, оценивая заявление пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили.
По его словам, координация очень важна.
««Стратегия Агмашенебели» остается сторонником единства. Координация - это хорошо, но нам не нужны временные координации. Для победы мы должны показать реальное единство. С одной стороны «коцы», с другой - патриоты Грузии. Мы поддерживаем такое единство, хотя, конечно, координация очень важна», - сказал Манджгаладзе.
По его словам, главное для «Стратегии Агмашенебели» - как добиться досрочных парламентских выборов.
«Часто говорят о выборах самоуправления. Главное для «Стратегии Агмашенебели» - не то, что мы сделаем на выборах, а то, как мы добьемся досрочных парламентских выборов. Есть три основных компонента, и мы работаем в этом направлении:
первое - протесты не должны прекратиться, а, наоборот, с 31 марта масштаб и формы должны увеличиться; второй вопрос - международные санкции должны стать более масштабными и затронуть больше людей, совершающих насилие в отношении граждан Грузии. Третье - необходимо создать дискомфорт для насильников режима. Изоляция и внутри страны, чтобы в конечном итоге эти три компонента вынудили режим пойти на компромисс с народом», - сказал Манджгаладзе.
Для справки, пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью альянсу региональных вещателей, что ее «целью никогда не было объединение оппозиции».
Она сказала, что готовит «сильную координацию», которая сможет выдержать все, в то время как «фальшивое единство - самое уязвимое».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна