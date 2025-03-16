

Манджгаладзе: Нам не нужна временная координация - Чтобы победить, нам нужно показать реальное единство

16.03.2025 13:29









По его словам, координация очень важна.



««Стратегия Агмашенебели» остается сторонником единства. Координация - это хорошо, но нам не нужны временные координации. Для победы мы должны показать реальное единство. С одной стороны «коцы», с другой - патриоты Грузии. Мы поддерживаем такое единство, хотя, конечно, координация очень важна», - сказал Манджгаладзе.



По его словам, главное для «Стратегии Агмашенебели» - как добиться досрочных парламентских выборов.



«Часто говорят о выборах самоуправления. Главное для «Стратегии Агмашенебели» - не то, что мы сделаем на выборах, а то, как мы добьемся досрочных парламентских выборов. Есть три основных компонента, и мы работаем в этом направлении:



первое - протесты не должны прекратиться, а, наоборот, с 31 марта масштаб и формы должны увеличиться; второй вопрос - международные санкции должны стать более масштабными и затронуть больше людей, совершающих насилие в отношении граждан Грузии. Третье - необходимо создать дискомфорт для насильников режима. Изоляция и внутри страны, чтобы в конечном итоге эти три компонента вынудили режим пойти на компромисс с народом», - сказал Манджгаладзе.



Для справки, пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью альянсу региональных вещателей, что ее «целью никогда не было объединение оппозиции».



Она сказала, что готовит «сильную координацию», которая сможет выдержать все, в то время как «фальшивое единство - самое уязвимое». Координация - это хорошо, но нам не нужна временная координация – чтобы победить, нам нужно показать реальное единство, - заявил журналистам генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, оценивая заявление пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили По его словам, координация очень важна.««Стратегия Агмашенебели» остается сторонником единства. Координация - это хорошо, но нам не нужны временные координации. Для победы мы должны показать реальное единство. С одной стороны «коцы», с другой - патриоты Грузии. Мы поддерживаем такое единство, хотя, конечно, координация очень важна», - сказал Манджгаладзе.По его словам, главное для «Стратегии Агмашенебели» - как добиться досрочных парламентских выборов.«Часто говорят о выборах самоуправления. Главное для «Стратегии Агмашенебели» - не то, что мы сделаем на выборах, а то, как мы добьемся досрочных парламентских выборов. Есть три основных компонента, и мы работаем в этом направлении:первое - протесты не должны прекратиться, а, наоборот, с 31 марта масштаб и формы должны увеличиться; второй вопрос - международные санкции должны стать более масштабными и затронуть больше людей, совершающих насилие в отношении граждан Грузии. Третье - необходимо создать дискомфорт для насильников режима. Изоляция и внутри страны, чтобы в конечном итоге эти три компонента вынудили режим пойти на компромисс с народом», - сказал Манджгаладзе.Для справки, пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью альянсу региональных вещателей, что ее «целью никогда не было объединение оппозиции».Она сказала, что готовит «сильную координацию», которая сможет выдержать все, в то время как «фальшивое единство - самое уязвимое».





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