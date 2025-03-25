

Конгрессмен Уилсон приветствует санкции Германии против представителей «Мечты»

25.03.2025 10:55









«Благодарен Германии за санкции против нелегитимного режима Иванишвили. Мы ждем новых санкций. Свободные и справедливые выборы — единственный путь вперед!», — пишет конгрессмен.



Отметим, Германия ввела дополнительные санкции против лиц, ответственных за подавление протестов в Грузии. В Берлине заявили, что граждане Грузии, выступающие за перевыборы и освобождение «политзаключенных», задержанных во время проевропейских акций протеста, продолжают сталкиваться с запугиванием, насилием и арестами со стороны представителей власти Грузии.



Напомним, в декабре 2024 года Германия ввела запрет на въезд в отношении 9 граждан Грузии, ответственных за насилие над мирными демонстрантами. В их числе — глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, глава «спецназа» — ДОП — Звиад Харазишвили, глава криминальной полиции Теймураз Купатадзе, депутат «Грузинской мечты» Дмитрий Самхарадзе и другие.



Добавим, что Федеральное министерство образования и исследований Германии прекратило сотрудничество с Грузией «из-за ограничений академической свободы в Грузии и приостановки процесса вступления в ЕС». Конгрессмен Джо Уилсон приветствует санкции Германии против представителей «Грузинской мечты» . Об этом политик пишет в сети Х.«Благодарен Германии за санкции против нелегитимного режима Иванишвили. Мы ждем новых санкций. Свободные и справедливые выборы — единственный путь вперед!», — пишет конгрессмен.Отметим, Германия ввела дополнительные санкции против лиц, ответственных за подавление протестов в Грузии. В Берлине заявили, что граждане Грузии, выступающие за перевыборы и освобождение «политзаключенных», задержанных во время проевропейских акций протеста, продолжают сталкиваться с запугиванием, насилием и арестами со стороны представителей власти Грузии.Напомним, в декабре 2024 года Германия ввела запрет на въезд в отношении 9 граждан Грузии, ответственных за насилие над мирными демонстрантами. В их числе — глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, глава «спецназа» — ДОП — Звиад Харазишвили, глава криминальной полиции Теймураз Купатадзе, депутат «Грузинской мечты» Дмитрий Самхарадзе и другие.Добавим, что Федеральное министерство образования и исследований Германии прекратило сотрудничество с Грузией «из-за ограничений академической свободы в Грузии и приостановки процесса вступления в ЕС».



Источник: SOVA

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