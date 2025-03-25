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Конгрессмен Уилсон приветствует санкции Германии против представителей «Мечты»


25.03.2025   10:55


Конгрессмен Джо Уилсон приветствует санкции Германии против представителей «Грузинской мечты». Об этом политик пишет в сети Х.

«Благодарен Германии за санкции против нелегитимного режима Иванишвили. Мы ждем новых санкций. Свободные и справедливые выборы — единственный путь вперед!», — пишет конгрессмен.

Отметим, Германия ввела дополнительные санкции против лиц, ответственных за подавление протестов в Грузии. В Берлине заявили, что граждане Грузии, выступающие за перевыборы и освобождение «политзаключенных», задержанных во время проевропейских акций протеста, продолжают сталкиваться с запугиванием, насилием и арестами со стороны представителей власти Грузии.

Напомним, в декабре 2024 года Германия ввела запрет на въезд в отношении 9 граждан Грузии, ответственных за насилие над мирными демонстрантами. В их числе — глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, глава «спецназа» — ДОП — Звиад Харазишвили, глава криминальной полиции Теймураз Купатадзе, депутат «Грузинской мечты» Дмитрий Самхарадзе и другие.

Добавим, что Федеральное министерство образования и исследований Германии прекратило сотрудничество с Грузией «из-за ограничений академической свободы в Грузии и приостановки процесса вступления в ЕС».


Источник: SOVA
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