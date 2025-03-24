

Германия снова ввела санкции против ответственных за подавление протестов лиц

24.03.2025 22:57





Германия ввела дополнительные санкции против лиц, ответственных за подавление протестов в Грузии. Об этом сообщается на странице МИД страны в сети Х.



В Берлине заявили, что граждане Грузии, выступающие за перевыборы и освобождение «политзаключенных», задержанных во время проевропейских акций протеста, продолжают сталкиваться с запугиванием, насилием и арестами со стороны представителей власти Грузии.



«Почти 3 месяца жители Грузии протестуют, выступая за будущее в ЕС и против курса руководства страны. Они продолжают сталкиваться с запугиванием, арестами и насилием. Сегодня Германия ввела дополнительные запреты на въезд в страну для ряда должностных лиц, ответственных за подавление протестов в Грузии «, — говорится в заявлении.



Напомним, в декабре 2024 года Германия ввела запрет на въезд в отношении 9 граждан Грузии, ответственных за насилие над мирными демонстрантами. В их числе — глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, глава «спецназа» — ДОП — Звиад Харазишвили, глава криминальной полиции Теймураз Купатадзе, депутат «Грузинской мечты» Дмитрий Самхарадзе и другие.



Добавим, что Федеральное министерство образования и исследований Германии прекратило сотрудничество с Грузией «из-за ограничений академической свободы в Грузии и приостановки процесса вступления в ЕС».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





