

Посольство США подтверждает аутентичность комментария Госдепартамента по вопросу Грузии

03.04.2025 12:14









Напомним, Государственный департамент ответил в письменной форме на вопрос globalnews.ge о позиции США относительно текущей ситуации в Грузии.



Госдепартамент США в письменной форме ответил на вопрос globalnews.ge о том, какова позиция США по ситуации, сложившейся в Грузии.



В частности, на брифинге представитель www.globalnews.ge задал спикеру Госдепа США Тэмми Брюс следующий вопрос:



"Была ли у вас какая-либо коммуникация с правящей партией в Грузии? А, если так, то не могли ли Вы поделиться с нами, какого типа коммуникация сейчас есть между вами? Как вы знаете, в Грузии очень тяжелая ситуация, грузинский народ и международное сообщество не признают результаты выборов. Задержаны мирные участники акций, а также в настоящее время в тюрьме находится независимый журналист. Учитывая именно эти обстоятельства, каков ваш взгляд на ситуацию в Грузии?".



Мы без изменений предлагаем вам официальный ответ Госдепа США:



"Мы продолжаем оценивать наш подход в отношении Грузии для продвижения американских интересов. США четко зафиксировали шаги, которые может предпринять грузинское правительство, чтобы показать, что оно серьезно настроено на улучшение отношений с США.



Что касается обширных антидемократических действий, осуществленных правительством »Грузинской мечты», - как отметил в Мюнхене вице-президент Венс, нельзя получить демократический мандат цензурой или арестами противников, также его нельзя получить пренебрежением позиции основной части электората о том, кто должен стать частью нашего общего общества.



В течение 33 лет Соединенные штаты являются партнерами Грузии и грузинского народа и сильным сторонником в вопросах независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии", - говорится в заявлении Госдепа США. Посольство США в Грузии подтверждает, что комментарий Госдепартамента США , который опубликовало агентство globalnews.ge, подлинный. Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в пресс-службе посольства.Напомним, Государственный департамент ответил в письменной форме на вопрос globalnews.ge о позиции США относительно текущей ситуации в Грузии.Госдепартамент США в письменной форме ответил на вопрос globalnews.ge о том, какова позиция США по ситуации, сложившейся в Грузии.В частности, на брифинге представитель www.globalnews.ge задал спикеру Госдепа США Тэмми Брюс следующий вопрос:"Была ли у вас какая-либо коммуникация с правящей партией в Грузии? А, если так, то не могли ли Вы поделиться с нами, какого типа коммуникация сейчас есть между вами? Как вы знаете, в Грузии очень тяжелая ситуация, грузинский народ и международное сообщество не признают результаты выборов. Задержаны мирные участники акций, а также в настоящее время в тюрьме находится независимый журналист. Учитывая именно эти обстоятельства, каков ваш взгляд на ситуацию в Грузии?".Мы без изменений предлагаем вам официальный ответ Госдепа США:"Мы продолжаем оценивать наш подход в отношении Грузии для продвижения американских интересов. США четко зафиксировали шаги, которые может предпринять грузинское правительство, чтобы показать, что оно серьезно настроено на улучшение отношений с США.Что касается обширных антидемократических действий, осуществленных правительством »Грузинской мечты», - как отметил в Мюнхене вице-президент Венс, нельзя получить демократический мандат цензурой или арестами противников, также его нельзя получить пренебрежением позиции основной части электората о том, кто должен стать частью нашего общего общества.В течение 33 лет Соединенные штаты являются партнерами Грузии и грузинского народа и сильным сторонником в вопросах независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии", - говорится в заявлении Госдепа США.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





