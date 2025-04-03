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Посольство США подтверждает аутентичность комментария Госдепартамента по вопросу Грузии


03.04.2025   12:14


Посольство США в Грузии подтверждает, что комментарий Госдепартамента США, который опубликовало агентство globalnews.ge, подлинный. Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в пресс-службе посольства.

Напомним, Государственный департамент ответил в письменной форме на вопрос globalnews.ge о позиции США относительно текущей ситуации в Грузии.

Госдепартамент США в письменной форме ответил на вопрос globalnews.ge о том, какова позиция США по ситуации, сложившейся в Грузии.

В частности, на брифинге представитель www.globalnews.ge задал спикеру Госдепа США Тэмми Брюс следующий вопрос:

"Была ли у вас какая-либо коммуникация с правящей партией в Грузии? А, если так, то не могли ли Вы поделиться с нами, какого типа коммуникация сейчас есть между вами? Как вы знаете, в Грузии очень тяжелая ситуация, грузинский народ и международное сообщество не признают результаты выборов. Задержаны мирные участники акций, а также в настоящее время в тюрьме находится независимый журналист. Учитывая именно эти обстоятельства, каков ваш взгляд на ситуацию в Грузии?".

Мы без изменений предлагаем вам официальный ответ Госдепа США:

"Мы продолжаем оценивать наш подход в отношении Грузии для продвижения американских интересов. США четко зафиксировали шаги, которые может предпринять грузинское правительство, чтобы показать, что оно серьезно настроено на улучшение отношений с США.

Что касается обширных антидемократических действий, осуществленных правительством »Грузинской мечты», - как отметил в Мюнхене вице-президент Венс, нельзя получить демократический мандат цензурой или арестами противников, также его нельзя получить пренебрежением позиции основной части электората о том, кто должен стать частью нашего общего общества.

В течение 33 лет Соединенные штаты являются партнерами Грузии и грузинского народа и сильным сторонником в вопросах независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии", - говорится в заявлении Госдепа США.


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