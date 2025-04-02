

Госдеп США указал Грузии на недопустимость цензуры и преследования оппонентов

02.04.2025 19:13









Портал задал на брифинге представителю Госдепартамента Тэмми Брюс следующий вопрос:



«Было ли у вас какое-либо общение с правящей партией в Грузии? И если да, то можете ли вы поделиться с нами, какой тип общения существует между вами сейчас? Как вам известно, ситуация в Грузии очень сложная, грузинский народ и международное сообщество не признают результаты выборов. Мирные участники митингов были задержаны, а независимый журналист в настоящее время находится в тюрьме. Учитывая эти обстоятельства, каково ваше мнение о текущей ситуации в Грузии?»



Global News получил следующий ответ от Госдепартамента.



«Мы продолжим оценивать наш подход к Грузии для продвижения американских интересов. Соединенные Штаты четко обозначили шаги, которые может предпринять грузинское правительство, чтобы продемонстрировать, что оно серьезно настроено на улучшение своих отношений с Соединенными Штатами. Что касается продолжающихся антидемократических действий, предпринимаемых правительством «Грузинской мечты», — как отметил вице-президент Вэнс в Мюнхене, демократический мандат не может быть достигнут цензурой или заключением в тюрьму оппонентов, равно как и игнорированием взглядов основного электората на то, кто должен стать частью нашего общего общества. Соединенные Штаты были партнером Грузии и грузинского народа в течение 33 лет и решительно поддерживали независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в течение всего этого времени», — говорится в письме Госдепартамента. Государственный департамент США ответил в письменной форме на вопрос грузинского портала Global News о позиции США относительно текущей ситуации в Грузии. Он охарактеризовал шаги «Мечты» как «продолжение антидемократических действий».Портал задал на брифинге представителю Госдепартамента Тэмми Брюс следующий вопрос:«Было ли у вас какое-либо общение с правящей партией в Грузии? И если да, то можете ли вы поделиться с нами, какой тип общения существует между вами сейчас? Как вам известно, ситуация в Грузии очень сложная, грузинский народ и международное сообщество не признают результаты выборов. Мирные участники митингов были задержаны, а независимый журналист в настоящее время находится в тюрьме. Учитывая эти обстоятельства, каково ваше мнение о текущей ситуации в Грузии?»Global News получил следующий ответ от Госдепартамента.«Мы продолжим оценивать наш подход к Грузии для продвижения американских интересов. Соединенные Штаты четко обозначили шаги, которые может предпринять грузинское правительство, чтобы продемонстрировать, что оно серьезно настроено на улучшение своих отношений с Соединенными Штатами. Что касается продолжающихся антидемократических действий, предпринимаемых правительством «Грузинской мечты», — как отметил вице-президент Вэнс в Мюнхене, демократический мандат не может быть достигнут цензурой или заключением в тюрьму оппонентов, равно как и игнорированием взглядов основного электората на то, кто должен стать частью нашего общего общества. Соединенные Штаты были партнером Грузии и грузинского народа в течение 33 лет и решительно поддерживали независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в течение всего этого времени», — говорится в письме Госдепартамента.





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