

Премьер Грузии о дебатах в ПАСЕ: «Нам это неинтересно»

07.04.2025 19:23









Он напомнил, что Грузия заявила о приостановке деятельности своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. И добавил, что Совету Европы «фактически, нечего решать» по вопросу Грузии.



«Нам это неинтересно. Мы заявили, что приостанавливаем нашу деятельность в Парламентской ассамблее Совета Европы. Теперь, фактически, им нечего решать — наша деятельность в Парламентской ассамблее приостановлена с нашей стороны», — заявил Кобахидзе.



Добавим, ПАСЕ проведет срочные дебаты по ситуации в Грузии 10 апреля в рамках весенней сессии.



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Напомним, «Грузинская мечта» прекратила работу в ПАСЕ. Об этом заявила депутат Тея Цулукиани после принятия ПАСЕ резолюции по Грузии. Она отметила, что ряд пунктов в документе оказался неприемлем для партии Иванишвили, более того — в команде считают их «несправедливыми и необоснованными».



Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по Грузии с призывом провести новые парламентские выборы в ближайшие месяцы и освободить политзаключенных до апреля 2025 год; из 134 депутатов 114 проголосовали «ЗА», 13 — против, а 7 воздержались. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал запланированные в ПАСЕ дебаты по Грузии. Он подчеркнул, что правящему руководству страны это «неинтересно».Он напомнил, что Грузия заявила о приостановке деятельности своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. И добавил, что Совету Европы «фактически, нечего решать» по вопросу Грузии.«Нам это неинтересно. Мы заявили, что приостанавливаем нашу деятельность в Парламентской ассамблее Совета Европы. Теперь, фактически, им нечего решать — наша деятельность в Парламентской ассамблее приостановлена с нашей стороны», — заявил Кобахидзе.Добавим, ПАСЕ проведет срочные дебаты по ситуации в Грузии 10 апреля в рамках весенней сессии.Напомним, «Грузинская мечта» прекратила работу в ПАСЕ. Об этом заявила депутат Тея Цулукиани после принятия ПАСЕ резолюции по Грузии. Она отметила, что ряд пунктов в документе оказался неприемлем для партии Иванишвили, более того — в команде считают их «несправедливыми и необоснованными».Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по Грузии с призывом провести новые парламентские выборы в ближайшие месяцы и освободить политзаключенных до апреля 2025 год; из 134 депутатов 114 проголосовали «ЗА», 13 — против, а 7 воздержались.



Источник: SOVA

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