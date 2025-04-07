Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер Грузии о дебатах в ПАСЕ: «Нам это неинтересно»


07.04.2025   19:23


Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал запланированные в ПАСЕ дебаты по Грузии. Он подчеркнул, что правящему руководству страны это «неинтересно».

Он напомнил, что Грузия заявила о приостановке деятельности своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. И добавил, что Совету Европы «фактически, нечего решать» по вопросу Грузии.

«Нам это неинтересно. Мы заявили, что приостанавливаем нашу деятельность в Парламентской ассамблее Совета Европы. Теперь, фактически, им нечего решать — наша деятельность в Парламентской ассамблее приостановлена с нашей стороны», — заявил Кобахидзе.

Добавим, ПАСЕ проведет срочные дебаты по ситуации в Грузии 10 апреля в рамках весенней сессии.

Читайте также: Никто не заставляет страны вступать в Совет Европы - ПАСЕ обсудит ситуацию в Грузии

Напомним, «Грузинская мечта» прекратила работу в ПАСЕ. Об этом заявила депутат Тея Цулукиани после принятия ПАСЕ резолюции по Грузии. Она отметила, что ряд пунктов в документе оказался неприемлем для партии Иванишвили, более того — в команде считают их «несправедливыми и необоснованными».

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по Грузии с призывом провести новые парламентские выборы в ближайшие месяцы и освободить политзаключенных до апреля 2025 год; из 134 депутатов 114 проголосовали «ЗА», 13 — против, а 7 воздержались.


Источник: SOVA
Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна