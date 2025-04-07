

Никто не заставляет страны вступать в Совет Европы - ПАСЕ обсудит ситуацию в Грузии

07.04.2025 18:47





Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обсудит текущую ситуацию в Грузии и мандат делегации «Грузинской мечты» 10 апреля.



Первоначально обсуждение этого вопроса было запланировано на 7 апреля, однако сегодня Бюро ПАСЕ утвердило новую повестку дня.



Полномочия грузинской национальной делегации в ПАСЕ признаны частично — на зимней сессии ПАСЕ признала ограниченные полномочия грузинской делегации со сроками пересмотра решения на апрельской сессии 2025 года. ПАСЕ в своей резолюции потребовала освобождения политзаключенных и создания условий для проведения новых выборов. Учитывая, что эти предпосылки и критика, изложенная в резолюции ПАСЕ, не будут учтены, Парламентская ассамблея может даже частично отозвать полномочия делегации «Грузинской мечты».



Член Парламентской ассамблеи Совета Европы Юлиан Булай (Румыния, АЛДЕ), который также был докладчиком по выборам в Грузии, в своем сегодняшнем выступлении подчеркнул откат от демократии в Европе, включая Грузию, и призвал членов Европарламента использовать имеющиеся в их распоряжении инструменты.



Он сказал, что сегодня, когда новая администрация США отказалась от своей миссии по поддержке демократии и прав человека за рубежом и дает карт-бланш диктаторам, перед европейским континентом стоит важнейшая миссия.



«Гражданские общества продолжают игнорировать ползучий откат демократии. Люди упорно протестуют на улицах — от Венгрии до Грузии, от Сербии до Словакии и Турции — чего они требуют? — Не экономических привилегий и социальных льгот. Они хотят, чтобы соблюдались ценности этой организации: права человека, демократия и верховенство закона. Они хотят, чтобы их роль как источника политической власти была признана. Они хотят, чтобы их голоса были услышаны, среди нас», — сказал Буле.



По его словам, Совет Европы, с одной стороны, является политической ассамблеей для диалога, но с другой стороны, это клуб, объединенный общими ценностями и стандартами в области демократии и прав человека.



«Никто не заставляет страны вступать в Совет Европы, но если они решат это сделать, они должны уважать наши стандарты. Мы слышим наших коллег, которые говорят, что мы должны вести диалог со всеми странами. Но кто будет говорить с народом этих стран, когда их правительства их игнорируют? Должны ли мы ждать, пока прекратятся продемократические протесты, а затем возобновить переговоры с правительством, которое игнорирует свой собственный народ?! Мы поклоняемся стабильности, даже если она достигается с помощью полицейских дубинок, водометов и звуковых машин?! Или мы поддерживаем демонстрантов, которые рискуют своей свободой и здоровьем ради тех самых ценностей, о которых мы так сильно и часто говорим здесь?! Мы парламентарии. Мы должны занять твердую позицию, основанную на том, во что мы верим и для чего мы были посланы сюда — защищать демократию, права человека и верховенство закона», — сказал он. Булайим.



Он призвал своих коллег-депутатов Европарламента не уклоняться от использования мягких инструментов для защиты европейских ценностей.



«Если нам нужно оспорить полномочия делегаций, давайте это сделаем. Если нам нужно начать совместные процедуры, приостановить членство государств, которые явно игнорируют наши стандарты и отказываются сотрудничать, давайте это сделаем. Давайте не будем бояться. Напомним, что Совет Европы продолжал диалог с Россией до марта 2022 года. Это не помешало России вмешаться в наши выборы. Это не помешало войне против Грузии, аннексии Крыма и полномасштабной агрессивной войне против Украины. Я понимаю, что некоторые коллеги со мной не согласятся, но я думаю, что нам следует открыто обсудить этот вариант», — заявил Джулиан Булай.



По мнению члена Парламентской ассамблеи Совета Европы Борианы Аберг (Швеция, ЕНП), в Грузии необходимо провести новые выборы, которые должны сопровождаться прекращением репрессий.



«Вчера исполнилось 130 дней протестов на проспекте Руставели в Тбилиси. Люди выходят против правящей партии «Грузинская мечта», несмотря на беспрецедентную волну насилия и репрессий». Сотни демонстрантов и журналистов были избиты. Ни один сотрудник полиции не был привлечен к ответственности, что оставляет открытым вопрос о том, кто стоит за насилием. В Избирательный кодекс внесены поправки, которые существенно ограничивают наблюдение за выборами. Конгресс регионов Совета Европы четко заявил, что местные выборы, запланированные на осень, не могут быть проведены без разрешения нынешнего кризиса. Как заявила наша Ассамблея в январе, новые честные выборы — это путь вперед. «Это должно сопровождаться прекращением репрессий и освобождением всех политических заключенных», — заявила Бориана Аберг.



Партия «Грузинская мечта» ранее пригласила членов (Теа Цулукиани, Мариам Лашхи, Гиви Миканадзе и Эка Сепашвили, а также резервную команду: Рати Ионатамишвили, Левана Мачавариани и Звиада Шаламберидзе) из постоянной делегации парламента Грузии в ПАСЕ. Председатель парламента «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили написал председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодоросу Руссопулосу, что делегация не является полной и не может представлять парламент Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы.



«Их должны исключить из делегации, но делегация не отменяется, она остается», — сказал Николоз Самхарадзе.



Наряду с Азербайджаном, Грузия является второй страной Совета Европы, члены делегации которой больше не будут представлены в ПАСЕ. Согласно регламенту ПАСЕ, полномочия национальных делегаций автоматически утверждаются на первой сессии года, если ни одна из них не оспаривается. На сессии 2024 года Ассамблея отказалась признать полномочия азербайджанской делегации, что было обусловлено ухудшением ситуации с правами человека в стране и невыполнением ею своих обязательств. В 2025 году Азербайджан не представлял делегацию в ПАСЕ.





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