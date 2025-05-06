

Конгрессмены Коэн, Уилсон, Хадсон и Визи приветствуют принятие Палатой представителей Акта MEGOBARI

06.05.2025 15:08









«Принятие акта MEGOBARI посылает грузинскому народу мощный сигнал о том, что США поддерживают его в борьбе за свою демократию. Коррумпированный Иванишвили и его партия «Грузинский кошмар» подавляют и сажают в тюрьму протестующих, которые требуют свободных и справедливых выборов, поскольку независимые наблюдатели называют выборы в конце октября принципиально ошибочными. Акт MEGOBARI оказывает помощь, предписывая санкции против пешек Путина и обещая более глубокие отношения в случае восстановления грузинской демократии и суверенитета», — сказал конгрессмен Коэн. Смотрите его речь во время дебатов по этой мере здесь.



«На грузинском языке «megobari» означает «друг», и этот законопроект отражает крепкую дружбу и партнерство между Соединенными Штатами и грузинским народом», — сказал председатель Уилсон. «Режим Иванишвили стремится подорвать свободу Грузии. Я поддерживаю грузинский народ и законного президента Грузии Саломе Зурабишвили в их призыве к свободным и справедливым выборам. Этот законопроект предоставляет должностным лицам «Грузинской мечты» выбор: отказаться от потенциального диктатора Иванишвили или столкнуться с санкциями. Еще есть время спасти суверенитет Грузии!»



«Акт MEGOBARI усиливает поддержку нашей страны грузинскому народу и демократическим усилиям на всем Кавказе», — сказал конгрессмен Ричард Хадсон. «Этот законопроект является важным противодействием Путину и его приспешникам, поскольку они пытаются восстановить свое влияние в регионе».



«Я горжусь тем, что проголосовал за наш законопроект, акт MEGOBARI, поскольку сейчас он важнее, чем когда-либо — спасательный круг, гарантирующий, что наши союзники в Грузии не будут раздавлены режимом Иванишвили, а также их авторитарными союзниками — русскими, китайцами, иранцами и т. д. Этот акт продолжит давать возможность грузинскому народу бороться за демократию», — сказал конгрессмен Визи. Старший член Хельсинкской комиссии США конгрессмен Стив Коэн (демократ от Теннесси, 9-й округ), сопредседатель конгрессмен Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины), конгрессмен Ричард Хадсон (республиканец от Северной Каролины) и конгрессмен Марк Визи (демократ от Техаса) сегодня вечером приветствовали принятие Палатой представителей двухпартийного Акта о мобилизации и расширении возможностей Грузии для построения подотчетности, устойчивости и независимости (MEGOBARI) . Этот жизненно важный закон укрепит демократические практики, права человека и верховенство закона в Республике Грузия, подтвердив приверженность Соединенных Штатов поддержке евроатлантической интеграции Грузии и противодействию влиянию авторитарных режимов, в частности России.«Принятие акта MEGOBARI посылает грузинскому народу мощный сигнал о том, что США поддерживают его в борьбе за свою демократию. Коррумпированный Иванишвили и его партия «Грузинский кошмар» подавляют и сажают в тюрьму протестующих, которые требуют свободных и справедливых выборов, поскольку независимые наблюдатели называют выборы в конце октября принципиально ошибочными. Акт MEGOBARI оказывает помощь, предписывая санкции против пешек Путина и обещая более глубокие отношения в случае восстановления грузинской демократии и суверенитета», — сказал конгрессмен Коэн. Смотрите его речь во время дебатов по этой мере здесь.«На грузинском языке «megobari» означает «друг», и этот законопроект отражает крепкую дружбу и партнерство между Соединенными Штатами и грузинским народом», — сказал председатель Уилсон. «Режим Иванишвили стремится подорвать свободу Грузии. Я поддерживаю грузинский народ и законного президента Грузии Саломе Зурабишвили в их призыве к свободным и справедливым выборам. Этот законопроект предоставляет должностным лицам «Грузинской мечты» выбор: отказаться от потенциального диктатора Иванишвили или столкнуться с санкциями. Еще есть время спасти суверенитет Грузии!»«Акт MEGOBARI усиливает поддержку нашей страны грузинскому народу и демократическим усилиям на всем Кавказе», — сказал конгрессмен Ричард Хадсон. «Этот законопроект является важным противодействием Путину и его приспешникам, поскольку они пытаются восстановить свое влияние в регионе».«Я горжусь тем, что проголосовал за наш законопроект, акт MEGOBARI, поскольку сейчас он важнее, чем когда-либо — спасательный круг, гарантирующий, что наши союзники в Грузии не будут раздавлены режимом Иванишвили, а также их авторитарными союзниками — русскими, китайцами, иранцами и т. д. Этот акт продолжит давать возможность грузинскому народу бороться за демократию», — сказал конгрессмен Визи.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





