

Вашадзе: Акт MEGOBARI подтвердил самый серьезный политический кризис в Грузии

07.05.2025 14:33









По словам Вашадзе, акт MEGOBARI полностью изменил и еще раз прояснил реальность, существующую в Грузии.



«С людьми, которые находятся в санкционном списке, называющими себя председателем ЦИК, как должны проводиться выборы в его условиях? Или с теми, которые называют себя главой антикоррупционного ведомства, которые находятся в санкционном списке, как должны проводиться выборы? Или с прокурором, который сейчас находится в санкционном списке. Как должны проводиться выборы в его условиях? Я задаю вопрос. Это немыслимо. Соответственно, все это должно быть изменено, а после этого сначала парламентские выборы, потом все остальное. Я задаю вопрос тем людям, которые собираются участвовать в выборах, — речь не идет об участии или не участии, в этих условиях, когда в ЦИК есть потенциально санкционированный глава, как вы представляете себе проведение выборов? Ответьте на это в первую очередь», — сказал Георгий Вашадзе.

«После принятия акта MEGOBARI мы оказались в совершенно иной реальности. Акт MEGOBARI подтвердил наличие в Грузии острейшего политического кризиса. Решение — новые, всеобщие, общенациональные выборы с новыми правилами и новыми условиями», — заявил лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.По словам Вашадзе, акт MEGOBARI полностью изменил и еще раз прояснил реальность, существующую в Грузии.«С людьми, которые находятся в санкционном списке, называющими себя председателем ЦИК, как должны проводиться выборы в его условиях? Или с теми, которые называют себя главой антикоррупционного ведомства, которые находятся в санкционном списке, как должны проводиться выборы? Или с прокурором, который сейчас находится в санкционном списке. Как должны проводиться выборы в его условиях? Я задаю вопрос. Это немыслимо. Соответственно, все это должно быть изменено, а после этого сначала парламентские выборы, потом все остальное. Я задаю вопрос тем людям, которые собираются участвовать в выборах, — речь не идет об участии или не участии, в этих условиях, когда в ЦИК есть потенциально санкционированный глава, как вы представляете себе проведение выборов? Ответьте на это в первую очередь», — сказал Георгий Вашадзе.





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