

Гварамия: Нами правят психопаты

13.05.2025 11:57









Гварамия поделился письмом Кобахидзе в Facebook и заявил, что оно показывает, что «нами правят психопаты».



«Друзья, это письмо де-факто премьера Грузии президенту США. Если вы не поленитесь прочитать его, то поймете, что нами управляют психопаты.



Режим Иванишвили должен пасть. Либо родина, либо Бидзина - таков выбор», - написал Ника Гварамия в Facebook.



Напомним, премьер-министр Ираклий Кобахидзе направил открытое письмо президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Как отмечает Кобахидзе, несколько недель назад он обратился к США с письмом в связи с грузино-американскими отношениями, но до сих пор не получил ответа.



В письме Кобахидзе говорит о санкциях, наложенных на представителей власти Грузии, и, обращаясь к администрации США, говорит, что удивительно, что они жестко критикуют решения Байдена, но до сих пор не исправили его преступные решения.



Кроме того, по словам Кобахидзе, существует полное совпадение между ценностями властей Грузии и администрации США.



Он также говорит о «дип стейт». Кобахидзе надеется, что администрация США реально сможет победить «дип стейт», «что, несомненно, отразится на перезагрузке грузино-американских отношений и восстановлении стратегического партнерства».



«Недавние события в грузинском обществе создают ощущение, что заявления о поражении «дип стейт» - всего лишь попытка ребрендинга последнего и ничего больше. Людей удивляет, что вы жестко критикуете решения Байдена, но до сих пор не исправляете его преступные решения», - заявляет Кобахидзе. Режим Иванишвили должен пасть. Либо родина, либо Бидзина - таков выбор, - так один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия отреагировал на открытое письмо премьер-министра Ираклия Кобахидзе правительству США.Гварамия поделился письмом Кобахидзе в Facebook и заявил, что оно показывает, что «нами правят психопаты».«Друзья, это письмо де-факто премьера Грузии президенту США. Если вы не поленитесь прочитать его, то поймете, что нами управляют психопаты.Режим Иванишвили должен пасть. Либо родина, либо Бидзина - таков выбор», - написал Ника Гварамия в Facebook.Напомним, премьер-министр Ираклий Кобахидзе направил открытое письмо президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу. Как отмечает Кобахидзе, несколько недель назад он обратился к США с письмом в связи с грузино-американскими отношениями, но до сих пор не получил ответа.В письме Кобахидзе говорит о санкциях, наложенных на представителей власти Грузии, и, обращаясь к администрации США, говорит, что удивительно, что они жестко критикуют решения Байдена, но до сих пор не исправили его преступные решения.Кроме того, по словам Кобахидзе, существует полное совпадение между ценностями властей Грузии и администрации США.Он также говорит о «дип стейт». Кобахидзе надеется, что администрация США реально сможет победить «дип стейт», «что, несомненно, отразится на перезагрузке грузино-американских отношений и восстановлении стратегического партнерства».«Недавние события в грузинском обществе создают ощущение, что заявления о поражении «дип стейт» - всего лишь попытка ребрендинга последнего и ничего больше. Людей удивляет, что вы жестко критикуете решения Байдена, но до сих пор не исправляете его преступные решения», - заявляет Кобахидзе.





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