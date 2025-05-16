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Поступил первый комментарий Госдепа США на письмо премьер-министра Грузии в адрес Трампа
16.05.2025 19:13
«Соединенные Штаты ясно дали понять, какие шаги может предпринять грузинское правительство, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений улучшить отношения с Соединенными Штатами», — пишет представитель Госдепартамента США в письме телекомпании «Формула».
Госдеп отмечает, что не будет публично комментировать дипломатические переговоры.
Адресатами письма Ираклия Кобахидзе были президент и вице-президент США. Премьер-министр «Мечты» попросил Дональда Трампа уделять больше внимания Грузии. За письмом последовало письмо от однопартийного парламента «Мечты», в котором критикуется этот «акт MEGOBARI», принятый Палатой представителей и направленный в Сенат.
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