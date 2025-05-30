

Миканадзе: Участие нашей делегации в Парламентской ассамблее НАТО продолжается в обычном режиме

30.05.2025 21:07









Гиви Миканадзе прокомментировал



«Есть место для попытки распространения очередной лжи. Мы видели, что «Табула» распространяла информацию о грузинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО. Вероятнее всего, именно поэтому они оказались в столь плачевном положении. Они увидели, что на весеннюю сессию Парламентской ассамблеи НАТО, проходившую в городе Баттен, США, никто из оппозиции или радикалов не был приглашен даже в качестве наблюдателя, в то время как «Грузинскую мечту» представляли три депутата — Мариам Лашхи, Леван Махашвили и я. Мы провели встречи с Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи НАТО, а также двусторонние встречи с депутатами Европейского союза и стран-членов НАТО. Мы предоставили им полную, подробную и аргументированную информацию о процессах и событиях, о которых радикалам была предоставлена ​​дезинформация. Они полностью поняли и получили подробную информацию о правде происходящего в Грузии. Со всей ответственностью хочу вам сообщить, что участие и сотрудничество нашей делегации в Парламентской ассамблее НАТО продолжается в обычном режиме», — заявил Гиви Миканадзе.



Как отметил Миканадзе, грузинская делегация была приглашена еще на несколько семинаров. «Я со всей ответственностью заявляю, что участие и сотрудничество нашей делегации в Парламентской ассамблее НАТО продолжается в обычном режиме», — заявил председатель комитета по образованию, науке и делам молодежи парламента Грузии Гиви Миканадзе.Гиви Миканадзе прокомментировал информацию , распространенную информагентством «Табула», согласно которой работа Межпарламентского совета Грузия-НАТО приостановлена.«Есть место для попытки распространения очередной лжи. Мы видели, что «Табула» распространяла информацию о грузинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО. Вероятнее всего, именно поэтому они оказались в столь плачевном положении. Они увидели, что на весеннюю сессию Парламентской ассамблеи НАТО, проходившую в городе Баттен, США, никто из оппозиции или радикалов не был приглашен даже в качестве наблюдателя, в то время как «Грузинскую мечту» представляли три депутата — Мариам Лашхи, Леван Махашвили и я. Мы провели встречи с Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи НАТО, а также двусторонние встречи с депутатами Европейского союза и стран-членов НАТО. Мы предоставили им полную, подробную и аргументированную информацию о процессах и событиях, о которых радикалам была предоставлена ​​дезинформация. Они полностью поняли и получили подробную информацию о правде происходящего в Грузии. Со всей ответственностью хочу вам сообщить, что участие и сотрудничество нашей делегации в Парламентской ассамблее НАТО продолжается в обычном режиме», — заявил Гиви Миканадзе.Как отметил Миканадзе, грузинская делегация была приглашена еще на несколько семинаров.





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