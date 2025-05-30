

Работа Межпарламентского совета Грузия-НАТО приостановлена

30.05.2025 17:23





По данным издания Tabula, работа Межпарламентского совета Грузия-НАТО была приостановлена ​​на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая прошла в американском городе Дейтон.



Из Грузии на ассамблею прибыли представители Иванишвили Мариам Лашхи и Гиви Миканадзе.



Кроме того, из-за бойкота, объявленного оппозицией, участие грузинского представительства в пленарной сессии также было ограничено. Постоянный комитет Ассамблеи поясняет, что «новый парламент Грузии заполнил только три из пяти мест, оставив оставшиеся два вакантными на случай, если оппозиция прекратит бойкот и вернется в парламент. Существует вероятность, что в следующей пленарной сессии примут участие все пять членов, включая трех полноправных членов и двух замещающих членов от правящей партии».



Соответственно, комитет принял решение ограничить участие грузинской делегации в пленарной сессии тремя членами, с ограничением определенных привилегий, а в случае возвращения оппозиции в парламент одно из этих трех мест будет выделено оппозиции.



В результате грузинская делегация с ее ограниченными полномочиями не сможет вносить поправки в сессию и не сможет участвовать в семинарах GSM, визитах подкомитетов, а также в программах ориентации НАТО и других учебных программах.

Кроме того, председатели комитетов и президент будут иметь полномочия не допускать выступления представителей Грузии во время сессий.





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