Кобахидзе: установка блокпоста в Чорчана — «мини-модель того, что сделал Саакашвили в 2008 году»

23.06.2025 13:41





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что установка блокпоста в селе Чорчана «была мини-модель того, что Саакашвили сделал в 2008 году».



По словам премьера, у него сложилось впечатление, что тогдашний премьер Георгий Гахария избегает ответов на вопросы временной парламентской комиссии и покинул Грузию на несколько недель. По мнению Кобахидзе, «столь позорное бегство от следственной комиссии не нуждается в оценке».



Грузинский премьер заявил, что в интересах самого Гахария — прийти на заседание комиссии и ответить на вопросы.



«Я знаю, что, согласно письму, он покинул Грузию на несколько недель. Это вызывает улыбку. То, что он так позорно сбежал от следственной комиссии, не нуждается в оценке. Если бы у него были ответы на вопросы, он бы этого не сделал.



Что касается дела <блокпоста в> Чорчана то и здесь расследование должно быть завершено. Это дело парламентской следственной комиссии, правоохранительных органов.



Для меня, в целом, картина так же ясна, как день: это была мини-модель того, что Саакашвили сделал в 2008 году», — заявил Кобахидзе.



Напомним, в партии «Гахария за Грузию» заявили, что лидер Георгий Гахария готов во второй раз ответить на вопросы по блокпосту в селе Чорчана, которые имеются у временной парламентской комиссии по расследованию периода правления «Нацдвижения» в 2003-2012 годах. Однако оппозиционный политик сможет сделать это только дистанционно, поскольку не находится в Грузии — он отбыл с ранее запланированным визитом.



В партии сообщили, что временная комиссия отказывается вести диалог в режиме онлайн, что вызывает непонимание со стороны политической силы, поскольку «это требование не имеет под собой никаких объективных оснований, особенно если следственная комиссия действительно заинтересована в том, чтобы услышать его рассказ по вопросу Чорчана».



Добавим, лидер оппозиционной партии, экс-премьер-министр Георгий Гахария вызван на заседание комиссии 23 июня.



Прокуратура Грузии расследует факты саботажа, попытки саботажа при отягчающих обстоятельствах, содействия иностранным организациям и организациям, находящимся под иностранным контролем, во враждебной деятельности и мобилизации средств для деятельности, направленной против конституционного строя и основ национальной безопасности Грузии.



Как поясняет прокуратура, в рамках продолжающегося расследования, среди прочего, предметом изучения является и действие (установление блок-поста — ред.), проведенная бывшим министром внутренних дел Грузии Георгием Гахария вдоль линии оккупации в районе села Чорчана 24 августа 2019 года.





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