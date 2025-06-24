Экс-министру обороны Ираклию Окруашвили предъявлено новое обвинение

24.06.2025 18:10





Адвокат бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили Мамука Чабашвили заявил, что в тюрьме Окруашвили предъявлено новое обвинение.



Как поясняет адвокат, во время его отсутствия в Грузии следователь побывал у Окруашвили в Руставском пенитенциарном учреждении № 12 и предъявил ему новое обвинение.



По словам Чабашвили, обвинения касаются «банального дела» и связаны с фактом, произошедшим два года назад. Пояснения по остальным деталям адвокат сделает позже.



В данный момент в Тбилисском городском суде должен состояться судебный процесс Ираклия Окруашвили, обвиняемого по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Сам обвиняемый на заседании присутствовать не будет.





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