Элене Хоштария: Резолюция — это голос грузинского народа, услышанный Европейским парламентом

09.07.2025 16:15









По словам Хоштария,



«[Текст резолюции Европарламента] – это не мои слова, это не слова коалиции, это не слова оппозиционных партий, это не слова людей, стоящих на Руставели, это голос грузинского народа, услышанный Европейским парламентом, как в оценке ситуации, так и в вопросе выхода из неё. Европейский парламент принял важнейший документ двухлетней оценки и вынес вердикт как «Грузинской мечте», выразив свою величайшую поддержку и, по сути, величайшее уважение ко всем позициям, чувствам и мнениям, которые звучат на Руставели и в нашей великой проевропейской, прогрузинской борьбе.



Здесь же в этой резолюции говорится о конкретных карательных решениях против «Грузинской мечты», весьма болезненных. Европа выражает готовность действовать. Поэтому это действительно очень большая победа нашей прозападной, прогрузинской, пронациональной, общенациональной борьбы. Каждый человек, который борется, независимо от того, находится ли он сейчас в тюрьме, наблюдает за нами из своей камеры, стоит на Руставели, во дворе или где-то еще, должны знать, что все ваши действия имеют огромное значение, потому что их понимают представители самых могущественных государств мира, Европы», — сказала Елена Хоштария. «Резолюция — это голос грузинского народа, услышанный Европейским парламентом», — заявила на брифинге один из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария.По словам Хоштария, резолюция Европарламента «действительно является очень большой победой нашей прозападной, прогрузинской, пронациональной, общенациональной борьбы».«[Текст резолюции Европарламента] – это не мои слова, это не слова коалиции, это не слова оппозиционных партий, это не слова людей, стоящих на Руставели, это голос грузинского народа, услышанный Европейским парламентом, как в оценке ситуации, так и в вопросе выхода из неё. Европейский парламент принял важнейший документ двухлетней оценки и вынес вердикт как «Грузинской мечте», выразив свою величайшую поддержку и, по сути, величайшее уважение ко всем позициям, чувствам и мнениям, которые звучат на Руставели и в нашей великой проевропейской, прогрузинской борьбе.Здесь же в этой резолюции говорится о конкретных карательных решениях против «Грузинской мечты», весьма болезненных. Европа выражает готовность действовать. Поэтому это действительно очень большая победа нашей прозападной, прогрузинской, пронациональной, общенациональной борьбы. Каждый человек, который борется, независимо от того, находится ли он сейчас в тюрьме, наблюдает за нами из своей камеры, стоит на Руставели, во дворе или где-то еще, должны знать, что все ваши действия имеют огромное значение, потому что их понимают представители самых могущественных государств мира, Европы», — сказала Елена Хоштария.





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