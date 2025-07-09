Европарламент принял резолюцию по Грузии

09.07.2025 15:37





Европарламент с поправками принял резолюцию по Грузии: «за» проголосовало 490 евродепутатов, против — 147, воздержались — 49. Всего в заседании приняли участие 686 европарламентариев.



1 новости Бидзина Иванишвили, Грузинская мечта, Грузия-ЕС, Европарламент, резолюция Европарламента



В проекте резолюции, опубликованном на веб-сайте парламента, говорится, что ЕП подтверждает свою солидарность с грузинским народом и свою непоколебимую поддержку его законных европейских и евроатлантических устремлений и желания жить в процветающей и демократической стране, «что находит отражение в массовых протестах, которые продолжаются, несмотря на жестокие репрессии со стороны властей».



В документе читаем:



• «Европейский парламент по-прежнему готов помочь грузинскому народу достичь этих целей;

• он решительно осуждает насильственные репрессии, произвольные и политически мотивированные задержания без достаточных правовых оснований и систематические пытки мирных демонстрантов, представителей гражданского общества, политических оппонентов и представителей СМИ;

• требует, чтобы грузинские власти воздерживались от применения силы, уважали свободу собраний и выражения мнений и отменили недавно принятое драконовское законодательство, направленное на подавление общественных протестов, выражают особую обеспокоенность по поводу растущего числа политических заключенных и вновь призывают к немедленному и безоговорочному освобождению всех из них;

• ЕС призывает к эффективному и надежное расследование всех актов насилия;

• выражает обеспокоенность по поводу отсутствия независимости в судебной системе, где высокопоставленные судьи, связанные с «Грузинской мечтой», контролируют политически мотивированные судебные процессы против мирных демонстрантов и критиков правительства», — говорится в документе.



В тексте также отмечается, что Брюссель выражает сожаление по поводу того, что «Грузинская мечта» не смогла использовать историческую возможность, предоставленную Грузии как стране-кандидату, для продвижения по пути европейской интеграции, и отмечает, что европейская интеграция по-прежнему поддерживается подавляющим большинством населения.



В очередной раз заявлено, что процесс евроинтеграции Грузии «фактически приостановлен» по итогам продолжающегося демократического регресса в Грузии и фальсификации парламентских выборов в октябре 2024 года, «которые представляют собой явный поворотный момент к авторитарному режиму, последующему незаконному захвату государственных институтов и демократических гарантий, а также принятию новых законов».



Европарламент с выводами Совета Европы от 27 июня 2024 года о том, что, если курс действий «Мечты» не изменится, то это угрожает пути Грузии в Европейский союз.



Брюссель призывает «Грузинскую мечту» вернуться к курсу демократических реформ и евроатлантической интеграции.



ЕП требует немедленных и целенаправленных персональных санкций против Бидзины Иванишвили, членов его семьи и его компаний и призывает ЕС в сотрудничестве с другими юрисдикциями, в частности Соединенным Королевством, заморозить его финансовые активы.



Подчеркивается, что политический кризис в Грузии может быть разрешен только путем проведения новых парламентских выборов, «которые должны состояться в улучшенной избирательной среде в ближайшие несколько месяцев, под наблюдением независимой и беспристрастной избирательной администрации и мониторингом со стороны международных и независимых местных наблюдателей».



Европарламент подчеркивает, что не признает «самопровозглашенное правительство, сформированное партией «Грузинская мечта» после сфальсифицированных парламентских выборов 2024 года 26 октября, и считает Грузию государством, захваченным нелегитимным режимом «Грузинской мечты» «.



Подчеркивается, что Грузия не добилась прогресса в выполнении рекомендаций по линии внешней политики, политики безопасности и оборонной политики ЕС и что уровень согласованности Грузии с Общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС (CFSP) по-прежнему заметно ниже и составляет 49%.



Между тем в ЕП напоминают, что прогресс в процессе вступления в ЕС требует полного соблюдения Общих положений ЕС, в соответствии с ожиданиями, которые существуют от всех стран-кандидатов.



«Беспокоит тот факт, что Грузия не участвует в миссиях и операциях ЕС по урегулированию кризисов в рамках общей политики безопасности и обороны; беспокоит тот факт, что несоблюдение внешней политики Грузии ведет к самоизоляции, а репрессивный режим «Грузинской мечты» усугубляет нестабильность в регионе Южного Кавказа и Черного моря», — читаем в тексте резолюции.





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