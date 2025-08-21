Председатель сакребуло Гори опроверг заявления, которые ему «приписал» журналист The New York Times

21.08.2025 12:22









«Это клевета и ложь от начала до конца, потому что в своей жизни я ничего хорошего о России не говорил. Я ничего подобного не говорил. Я говорил, что правительство Саакашвили покинуло город, а этот негодяй, который брал у меня интервью, на самом деле оказался адвокатом Саакашвили и этих негодяев. Если мои товарищи по команде меня поддержат, я, конечно, подам на него в суд.



Я тоже говорю там про интеграцию в Евросоюз. Там пишут чушь, я член «Мечты», а «Мечта» когда-либо заявляла, что мы против евроинтеграции? Этот негодяй, я вообще не знаю, он что, представлял New York Times? Я уже сомневаюсь. Он был подослан.



Как я могу винить Саакашвили в развязывании войны? Войну начали русские. Я виню его в пособничестве. «Мечта» обвиняет? Никто не обвиняет, это просто высосано из пальца. Саакашвили способствовал аннексии грузинской территории», — заявляет Размадзе. «Это клевета и ложь», так председатель Горийского сакребуло Давид Размадзе прокомментировал статью, опубликованную в The New York Times , автор которой, журналист Скотт Андерсон «приписал» ему слова: «Русские пришли сюда как миротворцы, и слава богу, что пришли, потому что хулиганы Миши грабили весь город»:«Это клевета и ложь от начала до конца, потому что в своей жизни я ничего хорошего о России не говорил. Я ничего подобного не говорил. Я говорил, что правительство Саакашвили покинуло город, а этот негодяй, который брал у меня интервью, на самом деле оказался адвокатом Саакашвили и этих негодяев. Если мои товарищи по команде меня поддержат, я, конечно, подам на него в суд.Я тоже говорю там про интеграцию в Евросоюз. Там пишут чушь, я член «Мечты», а «Мечта» когда-либо заявляла, что мы против евроинтеграции? Этот негодяй, я вообще не знаю, он что, представлял New York Times? Я уже сомневаюсь. Он был подослан.Как я могу винить Саакашвили в развязывании войны? Войну начали русские. Я виню его в пособничестве. «Мечта» обвиняет? Никто не обвиняет, это просто высосано из пальца. Саакашвили способствовал аннексии грузинской территории», — заявляет Размадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





