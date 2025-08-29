Спикер парламента Грузии назвал недружественным заявление посольства Великобритании

В социальной сети Папуашвили пишет том, что «посольство дает деньги организациям с экстремистской повесткой дня» и заявляет, что это породило в обществе «легитимное подозрение в том, что целью посольство, возможно, является не содействие в проведении выборов в органы местного самоуправления, а финансовое усиление лиц, имеющих своей целью саботаж».



По словам руководителя законодательного органа Грузии, он призвал посольство дать грузинскому обществу разъяснения для того, чтобы рассеять эти подозрения, однако посольство «оставили вопросы и переживания общества без ответа». Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал «недружественным» заявление посольства Великобритании в Грузии, в котором выражена обеспокоенность в связи с наложением ареста на банковские счета 7 грузинских неправительственных организаций.





