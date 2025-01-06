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Представители IT сферы проводят всеобщую цифровую забастовку
06.01.2025 12:20
Представители IT сферы проводят всеобщую забастовку 9 января в 15:00.
"1. 9 января в 15:00 выключи монитор!
2. сфотографируй выключенный экран
3. размести фото в социальных сетях с подписью:
Если остановится IT, остановится мир". и используйте хэш-тэг #techIsdown
Если не можешь физически присутствовать на маршах протеста можешь присоединиться к нам в цифровом виде!", - говорится в распространенном заявлении.
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