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Представители IT сферы проводят всеобщую цифровую забастовку


06.01.2025   12:20


Представители IT сферы проводят всеобщую забастовку 9 января в 15:00.

"1. 9 января в 15:00 выключи монитор!
2. сфотографируй выключенный экран
3. размести фото в социальных сетях с подписью:
Если остановится IT, остановится мир". и используйте хэш-тэг #techIsdown

Если не можешь физически присутствовать на маршах протеста можешь присоединиться к нам в цифровом виде!", - говорится в распространенном заявлении.


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