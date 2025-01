Представители IT сферы проводят всеобщую цифровую забастовку

Представители IT сферы проводят всеобщую забастовку 9 января в 15:00.



"1. 9 января в 15:00 выключи монитор!

2. сфотографируй выключенный экран

3. размести фото в социальных сетях с подписью:

Если остановится IT, остановится мир". и используйте хэш-тэг #techIsdown



Если не можешь физически присутствовать на маршах протеста можешь присоединиться к нам в цифровом виде!", - говорится в распространенном заявлении.







