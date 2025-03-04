

Адвокат Бачиашвили не знает, как его подзащитный покинул страну

04.03.2025 15:45









По словам адвоката, Бачиашвили ни с кем не согласовывал выезд из страны.



«Паспорта у него были изъяты. Как вы себе представляете, человек пересек границу, а все узнают об этом в 12:00, почему я должен спрашивать, как он уехал, или интересоваться этими деталями? Это было его решение, и он ни с кем не согласовывал.



Говорю же, я разговаривал с ним сегодня, ожидал, что он появится на процессе, как обычно. Увидев его пост, я поинтересовался, что этот текст означает, и он сказал, что больше не находится в Грузии. Не знаю, у меня нет никакой информации, [где он]», - сказал Махарашвили.



В настоящее время Прокуратура Грузии расследует два уголовных дела в отношении Бачиашвили. Заявителем в обоих случаях является Бидзина Иванишвили. Бачиашвили был освобожден под залог в размере 2,5 млн лари по делу о биткоинах и под залог на 50 000 лари по делу о «Мтквари ГЭС».



Ему было запрещено покидать страну. Неизвестно, как ему удалось Для меня это такая же новость, как для вас. Моя первая коммуникация с Георгием была после этого поста. Я не знаю, в какой стране он находится, соответственно, единственное, что знаю, - он согласен давать показания дистанционно. Других деталей я не знаю, - так ответил адвокат Леван Махарашвили на вопрос СМИ о том, когда и в какой форме его подзащитный, бывший глава Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили, покинул страну.По словам адвоката, Бачиашвили ни с кем не согласовывал выезд из страны.«Паспорта у него были изъяты. Как вы себе представляете, человек пересек границу, а все узнают об этом в 12:00, почему я должен спрашивать, как он уехал, или интересоваться этими деталями? Это было его решение, и он ни с кем не согласовывал.Говорю же, я разговаривал с ним сегодня, ожидал, что он появится на процессе, как обычно. Увидев его пост, я поинтересовался, что этот текст означает, и он сказал, что больше не находится в Грузии. Не знаю, у меня нет никакой информации, [где он]», - сказал Махарашвили.В настоящее время Прокуратура Грузии расследует два уголовных дела в отношении Бачиашвили. Заявителем в обоих случаях является Бидзина Иванишвили. Бачиашвили был освобожден под залог в размере 2,5 млн лари по делу о биткоинах и под залог на 50 000 лари по делу о «Мтквари ГЭС».Ему было запрещено покидать страну. Неизвестно, как ему удалось покинуть Грузию





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