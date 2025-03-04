

Экс-глава фонда Иванишвили покинул Грузию

04.03.2025 13:43





Бывший директор Фонда соинвестирования, основанного Бидзиной Иванишвили, Георгий Бачиашвили сообщил о своем отъезде из Грузии. Об этом он написал в заявлении, опубликованном в Facebook.



В настоящее время Прокуратура Грузии расследует два уголовных дела в отношении Бачиашвили. Заявителем в обоих случаях является Бидзина Иванишвили. Бачиашвили был освобожден под залог в размере 2,5 млн лари по делу о биткоинах и под залог на 50 000 лари по делу о «Мтквари ГЭС».



Ему было запрещено покидать страну. Неизвестно, как ему удалось покинуть Грузию.



«С большой грустью и чувством несправедливости я объявляю о своем вынужденном отъезде из Грузии.



Покинуть родину — нелегкий выбор. Несмотря на то, что преступный план Иванишвили был мне ясен с самого начала, я все равно пошел на риск и до конца раскрыл его истинное лицо. Режим Иванишвили полностью отошел от принципов права и демократии, поэтому мой отъезд — это не отступление, а единственное разумное решение», — написал Георгий Бачиашвили.



По словам Бачиашвили, «сфабрикованный» и «незаконный процесс», возбужденный против него, в очередной раз подтверждает, что справедливого суда в Грузии больше не существует.



«Эту несправедливость вершит санкционированный Иванишвили и его преступная банда, в которую входят: судья Георгий Гелашвили, председатели судов Михеил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе, главный прокурор Георгий Габиташвили и прокурор по делу Михеил Садрадзе. Каждый из тех, кто участвует в этих политических репрессиях и вымогательстве, уже подвергся санкциям со стороны правительств цивилизованного мира. Это не правовая система, где торжествует правда, и не та система, которая защищает права человека, особенно когда вы сталкиваетесь с коррумпированной машиной Иванишвили.



Кроме того, я получил достоверную информацию о реальных угрозах моей безопасности — угрозах, которые могут быть смертельно опасными в сегодняшней Грузии. В тюрьме я был бы совершенно беззащитен перед палачами Иванишвили… в тюрьме, где Иванишвили пытал бы меня.



Я выражаю свою солидарность с тысячами грузин, незаконно репрессированных и заключенных в тюрьмы этим режимом, и с теми, кто сегодня борется за свободу и демократию нашей страны. Мой уход — это не капитуляция, а продуманный и стратегический шаг. В этой борьбе мое присутствие будет гораздо более полезным. К сожалению, тысячи наших сограждан не имеют возможности сделать такой выбор.



Нас невозможно заставить замолчать, нас невозможно сломить и нас невозможно остановить, потому что у нас есть то, чего у них никогда не будет — у нас есть любовь», — написал Бачиашвили.





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