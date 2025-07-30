В Грузии завершился ЧМ по фехтованию, в 2026 году Грузия примет ЧЕ

30.07.2025 21:26





Чемпионат мира по фехтованию, который начался 22 июля и продлился до 30 июля, завершился в Тбилиси в торжественной обстановке.



В соревнованиях, проходивших на «Тбилисской арене», приняли участие 1205 фехтовальщиков из 120 стран, а также прибыло около трёх тысяч гостей. Это был первый чемпионат мира по олимпийским дисциплинам, право проведения которого получила Грузия.



На ЧМ-2025 в Тбилиси Сандро Базадзе победил француза Жана-Филиппа Патриса в финале соревнований на шпагах и завоевал главную награду, завоевав бронзовую и серебряную медали на предыдущих чемпионатах мира.



Стало известно, что в 2026 году Грузия примет ещё одно масштабное соревнование – чемпионат Европы.



«Чемпионат мира прошёл на очень высоком уровне, что подтверждается не только моей оценкой, но и оценкой гостей, что меня очень радует. Благодаря этому мы получили множество наград от международной федерации. Венцом всего стало чемпионство Сандро Базадзе.



Уже решено, что в следующем году в Тбилиси пройдёт чемпионат Европы, который станет не менее масштабным соревнованием. А осенью состоится чемпионат мира среди ветеранов, куда приедет много интересных людей», — отметил президент Федерации фехтования Грузии Мераб Базадзе.





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