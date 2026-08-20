Пересечение линии разделения с Цхинвальским регионом упрощают

20.08.2026 19:43





В оккупированном Цхинвальском регионе смягчили правила пересечения административной границы с территорией, контролируемой Тбилиси. Двумя действующими пунктами пропуска жители Ахалгори теперь смогут пользоваться несколько дней в неделю вместо прежних десяти дней в месяц.



Об изменении правил сообщил де-факто и.о. президента Марат Камболов.



По новым правилам, пункт пропуска в районе Раздахана (Одзиси) будет открыт четыре дня в неделю — с четверга по воскресенье, с 8:00 до 18:00. Пункт в районе Переви будет работать три дня — по вторникам, четвергам и субботам, также с 8:00 до 18:00.



Ранее пересекать линию жители могли только с 20-го по 30-е число каждого месяца.



По словам Камболова, на личных встречах жители неоднократно просили облегчить пересечение линии для решения семейных и бытовых вопросов. Также будет упрощен порядок въезда и временного пребывания для близких родственников жителей отдельных населенных пунктов Ахалгорского и Джавского районов.



Изменение правил происходит менее чем за месяц до назначенных на 18 сентября так называемых президентских выборов. Камболов, ранее направленный в регион из Москвы, рассматривается как основной кандидат.



В условиях строгих ограничений и «бордеризации» пересечение линии разделения остается для местных жителей зоной повышенного риска: они могут попасть под «арест» буквально на собственных огородах, по пути к родственникам или на кладбища.



Иллюстрацией этой реальности стал недавний инцидент: 17 августа у села Переви задержалм 40-летнего гражданина Грузии Лашу Гулиташвили. По стандартной схеме де-факто власти обвинили его в «незаконном пересечении государственной границы», оштрафовали и выдворили обратно после вмешательства Службы государственной безопасности Грузии и задействования «горячей линии» МПРИ (Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них).



Подобная практика у линии оккупации существует уже году. По данным грузинской стороны, только за прошлый год вокруг оккупированного Цхинвальского региона зафиксировали 34 случая незаконных задержаний граждан Грузии.



Источник: SOVA

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