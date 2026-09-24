Григол Гегелия: Пока на территории Грузии находится хотя бы один российский солдат, ни о каких условиях не может быть и речи

24.09.2026 19:35





Пока на территории Грузии находится хотя бы один российский военнослужащий и так называемые оккупационные силы в различных формах, говорить о каких-либо условиях не оправданно и не имеет смысла, — так секретарь по международным вопросам «Лело — Сильная Грузия» Григол Гегелия оценил заявление Министерства иностранных дел России.



По его словам, когда произойдет полная деоккупация территории Грузии, когда ни один военнослужащий не будет находиться на суверенной территории Грузии, тогда можно будет говорить о различных условиях.



«Российская Федерация прежде всего должна незамедлительно и полностью осуществить деоккупацию территорий Грузии. Пока на территории Грузии находится хотя бы один российский военнослужащий и так называемые оккупационные силы в различных формах, говорить о каких-либо условиях не оправданно и не имеет смысла.



Когда произойдет полная деоккупация территории Грузии, когда ни один военнослужащий не будет находиться на суверенной территории Грузии, тогда можно будет говорить о различных условиях и моделях, посредством которых произойдет территориальное объединение Грузии», — отметил Григол Гегелия.



Напомним, чьл в заявлении, распространенном Министерством иностранных дел России, говорится, что Россия, Цхинвали и Абхазия требуют от Грузии юридически обязывающих гарантий ненападения.





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