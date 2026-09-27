Исполнилось 33 года со дня падения Сухуми

27.09.2026 11:37





Сегодня исполнилось 33 года со дня падения Сухуми.



Военное противостояние в Абхазии началось 14 августа 1992 года. По решению Государственного совета Грузии, который возглавлял Эдуард Шеварднадзе, в Абхазию были введены подразделения Вооруженных сил Грузии для наведения порядка на железной дороге. Когда грузинские части вошли в Абхазию, незаконно созданная председателем Верховного Совета Абхазии Владиславом Ардзинбой т.н. абхазская гвардия открыла огонь по грузинскому подразделению на посту дорожной полиции, расположенном в селе Охурей Очамчирского района.



Основная фаза боевых действий в Абхазии продолжалась 13 месяцев и 13 дней и завершилась 27 сентября 1993 года падением Сухуми. Помимо абхазских частей, в операции по взятию Сухуми приняли участие северокавказские добровольцы, а также мобилизованные российскими властями казаки и различные подразделения ВС России.



В результате войны около 300 тысяч человек, преимущественно грузин, были вынуждены покинуть территорию Абхазии. В ходе боевых действий с грузинской стороны погибло до 10 тысяч военнослужащих и мирных жителей. По данным же абхазской стороны, погибли 3500 абхазов и были ранены около 2000.





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