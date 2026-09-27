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Вспоминаем самопожертвование и мужество тех, кто отдал жизнь, защищая Грузию - посольство США
27.09.2026 11:41
Посольство США в Грузии распространяет заявление в связи с годовщиной падения Сухуми.
Как отмечает посольство США в Грузии, вместе с грузинскими партнёрами они вспоминают самопожертвование и мужество тех, кто отдал жизнь, защищая Грузию.
«Сегодня исполнилось 33 года со дня трагического падения Сухуми. Вместе с нашими грузинскими партнерами мы вспоминаем самопожертвование и мужество тех, кто отдал свою жизнь, защищая Грузию, и тех, кто в результате войны был вынужден покинуть свои дома», - говорится в заявлении посольства.
Для справки, сегодня исполнилось 33 года со дня падения Сухуми.
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